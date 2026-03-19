Natalia Jiménez enfrenta polémica por uso de ambulancia para asistir al cumpleaños de Carlos Rivera

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La cantante española Natalia Jiménez generó una ola de críticas en redes sociales tras revelar que utilizó una ambulancia con sirenas para trasladarse al cumpleaños 40 de Carlos Rivera en Tlaxcala, tras su presentación en el Vive Latino. El hecho, difundido en TikTok, ha desatado un intenso debate sobre el uso indebido de servicios de emergencia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/03/2026 08:37 AM.
En Espectáculos y editada el 19/03/2026 08:26 AM.