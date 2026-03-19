Natalia Jiménez enfrenta polémica por uso de ambulancia para asistir al cumpleaños de Carlos Rivera

La cantante española Natalia Jiménez se encuentra en el ojo del huracán tras difundir un video en TikTok en el que aparece utilizando una ambulancia con sirenas activadas para trasladarse de la Ciudad de México a Tlaxcala y asistir al cumpleaños 40 de Carlos Rivera. El hecho, ocurrido la noche del 17 de marzo de 2026, ha generado una fuerte polémica en redes sociales, donde usuarios cuestionan el uso de un recurso destinado a emergencias médicas para fines personales.
Tras concluir su presentación en el Festival Vive Latino alrededor de las 21:45 horas, Jiménez abordó un helicóptero con destino a Huamantla, Tlaxcala. Sin embargo, el momento que detonó la controversia fue su traslado final en una ambulancia, que avanzó por vialidades principales con sirenas encendidas. El video, que rápidamente se volvió viral, muestra el trayecto contrarreloj y ha sido interpretado por muchos como un abuso de privilegio.
Las reacciones en plataformas como X (antes Twitter), Instagram y TikTok han sido encontradas. Mientras algunos seguidores defendieron su compromiso con el evento y destacaron su cercanía con Rivera, la mayoría de los comentarios han sido críticos. Usuarios señalaron que el uso de una ambulancia en ausencia de una emergencia médica real podría poner en riesgo la atención de pacientes que sí la necesitan, además de vulnerar normativas sobre el uso de vehículos de emergencia.
“No es un juguete ni un servicio de taxi”, fue uno de los comentarios más repetidos. Otros internautas pidieron una investigación por posibles irregularidades administrativas o legales, dado que el uso indebido de ambulancias está sancionado en varias legislaciones locales.
Hasta el momento, Natalia Jiménez no ha emitido una declaración oficial sobre el caso. La intérprete, reconocida por éxitos como “El Sol No Regresa” y “Me Muero” durante su etapa en La Quinta Estación, ha consolidado una sólida carrera como solista y ha incursionado en la música regional mexicana, además de participar como coach en programas de talento internacionales.
Este episodio ha reavivado el debate sobre el acceso privilegiado de figuras públicas a servicios de emergencia. Autoridades de protección civil en Tlaxcala y la Ciudad de México no han emitido comunicado alguno al respecto, pero fuentes consultadas por este medio señalan que podrían revisar el caso si se presentan denuncias formales.
La discusión continúa en las redes, donde el nombre de Natalia Jiménez figura entre los temas más comentados del día. Mientras la polémica crece, la artista enfrenta una de las mayores controversias de su carrera en suelo mexicano.