Netflix planea gira mundial de “Las Guerreras del K-Pop” tras éxito de KPop Demon Hunters

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Tras el rotundo éxito de 'KPop Demon Hunters', que obtuvo dos premios Oscar y lideró listas musicales globales, Netflix estaría planificando una gira mundial con las voces reales detrás del grupo ficticio Huntr/x, según reportes de Reuters y Bloomberg.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/03/2026 11:50 AM.
En Espectáculos y editada el 19/03/2026 09:25 AM.