Netflix planea gira mundial de “Las Guerreras del K-Pop” tras éxito de KPop Demon Hunters

Tras conquistar las pantallas y los rankings musicales globales, 'KPop Demon Hunters', la película animada producida por Sony Pictures Animation y distribuida por Netflix, podría dar un salto sin precedentes al mundo de los conciertos en vivo. De acuerdo con reportes de Reuters y Bloomberg, la plataforma de streaming estaría en conversaciones avanzadas para organizar una gira mundial inspirada en el fenómeno de 'Las Guerreras del K-Pop', el trío ficticio Huntr/x, compuesto por Rumi, Mira y Zoey.
La propuesta, aún en etapa de negociación, contemplaría presentaciones en arenas con capacidad entre 10,000 y 20,000 personas en múltiples ciudades del mundo. Aunque no hay calendario ni países confirmados, fuentes cercanas al proyecto indican que Netflix ha recibido ofertas millonarias por adelantado de promotores internacionales interesados en albergar el espectáculo, que coincidiría con el lanzamiento de la secuela de la película, ya confirmada.
El éxito de la banda sonora ha sido clave para este posible salto a lo real. El tema 'Golden', interpretado por las voces reales de EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, no solo alcanzó el número uno en el Billboard Global 200, sino que también se llevó el Oscar a Mejor Canción Original, además de que la cinta ganó el galardón a Mejor Película Animada. Estos reconocimientos han consolidado a 'KPop Demon Hunters' como un fenómeno cultural más allá del cine.
La película, estrenada el 20 de junio de 2025, se convirtió en el título más visto en la historia de Netflix, con cientos de millones de reproducciones en sus primeros meses. La historia combina el universo del K-pop con elementos de fantasía urbana, siguiendo a las integrantes de Huntr/x, quienes equilibran sus carreras como ídolos musicales con misiones para combatir fuerzas demoníacas.
Netflix estaría evaluando si presentar a las artistas reales en escena o utilizar performers virtuales en ciertos shows, una decisión que podría definir el formato innovador del tour. Mientras tanto, las redes sociales ya están llenas de imitadores y tributos que recrean las coreografías y escenas de la cinta, evidenciando la devoción del fandom.
De confirmarse, esta gira marcaría un hito en la historia del entretenimiento transmedia, al convertir una banda ficticia en una experiencia musical tangible. Padres, fans y amantes del K-pop podrían pronto vivir en vivo lo que hasta ahora solo han disfrutado en pantalla.