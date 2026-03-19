Patrick Dempsey regresa a la televisión con un papel desafiante: un asesino a sueldo con Alzheimer

...

Patrick Dempsey encabeza la nueva serie de Fox, 'Memory of a Killer', interpretando a un sicario que enfrenta el Alzheimer de inicio temprano. En una combinación inédita de acción, drama familiar y reflexión social, el actor explora la vulnerabilidad humana y visibiliza el impacto de la enfermedad neurodegenerativa, marcando un regreso televisivo audaz y emotivo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/03/2026 11:35 AM.
En Espectáculos y editada el 19/03/2026 09:17 AM.