Poncho de Nigris propone pelea entre Cazzu y Ángela Aguilar por polémica con Nodal

La primera edición del Ring Royale continúa generando repercusión en redes sociales, no solo por los combates disputados, sino por las nuevas propuestas que han surgido para futuras ediciones. Entre ellas, destaca la sugerencia de Poncho de Nigris, organizador del evento, quien utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para lanzar ideas polémicas que alimentan el interés público.
Una de las más comentadas es la posible pelea entre Julieta Cazzuchelli, conocida como Cazzu, y la cantante Ángela Aguilar. Esta propuesta responde directamente al tenso contexto mediático que rodea a ambas artistas desde hace casi dos años, tras sus respectivas relaciones con el intérprete de música regional mexicano Christian Nodal.
Mientras Cazzu ha recibido apoyo masivo del público mexicano y argentino por su postura tras la ruptura con Nodal y la batalla legal por la custodia de su hija Inti, Aguilar ha sido objeto de críticas por la rapidez con la que formalizó su romance y matrimonio con el cantante. Hasta el momento, ni Cazzu ni Ángela Aguilar se han pronunciado sobre la propuesta de pelea, aunque la primera compartió recientemente un mensaje en redes sobre el patriarcado, sin hacer referencia directa al tema.
Otra propuesta que encendió las redes fue la posibilidad de un combate entre el comentarista deportivo David Faitelson y la leyenda del futbol mexicano Cuauhtémoc Blanco. La rivalidad entre ambos data de 2003, cuando Blanco golpeó a Faitelson durante una trifulca en los vestidores del Club América. Inicialmente, Faitelson rechazó la idea, pero luego aceptó bajo la condición de que se donen 10 millones de pesos a una causa social.
Además, internautas han hecho sus propias sugerencias, como un enfrentamiento entre las actrices Niurka Marcos y Ninel Conde, tras declaraciones recientes en las que Marcos cuestionó las cirugías estéticas y el talento de Conde.
Con estas propuestas, el Ring Royale consolida su lugar como fenómeno cultural que mezcla espectáculo, deporte y controversia mediática, mientras espera confirmaciones oficiales para su próxima edición.