Poncho de Nigris propone pelea entre Cazzu y Ángela Aguilar por polémica con Nodal

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El empresario y presentador regiomontano Poncho de Nigris sugirió una pelea de boxeo amateur entre las cantantes Cazzu y Ángela Aguilar para la próxima edición del Ring Royale, aprovechando la tensión mediática generada por su relación con Christian Nodal. La propuesta, hecha en redes sociales, ha generado intensos comentarios, aunque ninguna de las artistas ha respondido. También destacó la posibilidad de un combate entre David Faitelson y Cuauhtémoc Blanco, a la que Faitelson condicionó con una donación millonaria.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/03/2026 11:55 AM.
En Espectáculos y editada el 19/03/2026 09:27 AM.