Posponen hasta mayo audiencia en caso legal entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez

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La audiencia del caso legal entre la cantante Alicia Villarreal y su ex pareja Cruz Martínez fue pospuesta hasta mayo, lo que generó inconformidad en el equipo legal de la artista, quien exige pruebas toxicológicas y psiquiátricas y denuncia irregularidades en el proceso.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/03/2026 10:50 AM.
En Espectáculos y editada el 19/03/2026 09:01 AM.