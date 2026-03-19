Posponen hasta mayo audiencia en caso legal entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez

La audiencia del caso legal entre la cantante Alicia Villarreal y su ex pareja Cruz Martínez fue pospuesta hasta el mes de mayo, una decisión que ha generado fuerte rechazo por parte del equipo legal de la intérprete. El abogado Gerardo Rincón, representante legal de Villarreal, manifestó su inconformidad ante lo que considera una serie de irregularidades en el desarrollo del proceso, derivado de una denuncia por presunta violencia interpuesta por la cantante.
Rincón señaló que la autoridad debió solicitar desde el inicio peritajes clave para esclarecer los hechos, como pruebas toxicológicas y psiquiátricas, las cuales no se han realizado a pesar de contar con indicios proporcionados por el entorno cercano de su representada. Aunque evitó revelar detalles sobre las sustancias involucradas, insistió en la necesidad de estos estudios para garantizar la integridad del proceso.
El litigante criticó además la cancelación de la audiencia programada, al considerar que esta dilación podría beneficiar a la parte acusada. Ante ello, adelantó que solicitarán medidas más severas, incluyendo la posibilidad de prisión preventiva, debido al riesgo que enfrenta Villarreal. Asimismo, lanzó señalamientos contra el actuar de la Fiscalía, insinuando posibles fallas en el manejo del caso, aunque indicó que ofrecerá mayores precisiones en el momento procesal correspondiente.
Sobre los hechos específicos, Rincón mantuvo reserva por el sigilo de la investigación, pero afirmó que cuentan con pruebas suficientes para respaldar las acusaciones. Respecto al aspecto familiar, aclaró que no puede referirse a los hijos de la pareja por ser personas adultas, aunque reiteró que la protección de Villarreal es la prioridad.
Villarreal no acudió a la audiencia debido a su cancelación y ya fue notificada de la nueva fecha. Su equipo legal continúa preparando los recursos necesarios para impulsar el avance del caso, que mantiene alta atención pública por la gravedad de las acusaciones y la trascendencia mediática de los involucrados. Se esperan nuevas acciones legales en las próximas semanas.