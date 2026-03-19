Primeras imágenes de 'Lo que pasa de noche', la nueva cinta gótica de Scorsese

El aclamado director Martin Scorsese ha dado un paso al frente en su más reciente proyecto cinematográfico: Lo que pasa de noche, una cinta de terror gótico inspirada en la novela homónima del escritor Peter Cameron. Recientemente, Apple Original Films reveló las primeras imágenes oficiales del filme, generando expectación inmediata entre críticos y público.
La fotografía muestra a Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence caracterizados con trajes de época, inmersos en un escenario nevado y rodeados de automóviles clásicos, sugiriendo una ambientación temporal cuidadosamente construida. La atmósfera opresiva y elegante anticipa el sello visual distintivo de Scorsese, conocido por su meticulosa dirección de arte y narrativa tensa.
Según fuentes de Variety, la historia sigue a una pareja estadounidense que viaja a un remoto pueblo europeo con el propósito de adoptar a un bebé. Su estancia en un hotel casi desierto se transforma en una experiencia perturbadora, rodeados de personajes enigmáticos: una cantante extravagante, un empresario depravado y un sanador carismático, todos ellos sembrando dudas sobre la realidad que los rodea.
Además del dúo protagonista, el reparto incluye a Mads Mikkelsen, Patricia Clarkson, Jared Harris y Welker White, conformando un elenco de alto calibre. En la parte técnica, Scorsese cuenta con colaboradores habituales: Rodrigo Prieto como director de fotografía y Thelma Schoonmaker en la edición, pilares fundamentales en la construcción estética de sus obras más reconocidas.
El rodaje comenzó a fines de febrero, aunque la falta de nieve en locaciones previstas en Estados Unidos obligó a trasladar gran parte de la producción a la República Checa. Praga y otras regiones históricas del país han servido como escenario para recrear el ambiente inquietante y envolvente que requiere la historia.
Aunque aún no se anuncia una fecha oficial de estreno, se estima que Lo que pasa de noche llegue a la plataforma de Apple entre finales de 2027 y principios de 2028. La imagen promocional ya circula ampliamente en redes sociales, donde ha sido recibida con entusiasmo por los seguidores del cineasta y de sus protagonistas.