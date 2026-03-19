Primeras imágenes de 'Lo que pasa de noche', la nueva cinta gótica de Scorsese

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Apple Original Films dio a conocer las primeras imágenes oficiales de 'Lo que pasa de noche', el próximo thriller psicológico de Martin Scorsese protagonizado por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, cuyo estreno se prevé para finales de 2027 o principios de 2028.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/03/2026 05:51 PM.
En Espectáculos y editada el 19/03/2026 05:03 PM.