Rosalía en polémica por Picasso y nexos con marcas ligadas a Israel

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La cantante española Rosalía enfrenta una creciente ola de críticas tras sus recientes declaraciones en un pódcast sobre Pablo Picasso y sus supuestos vínculos con marcas asociadas a intereses israelíes, lo que ha generado un intenso debate en redes sociales sobre coherencia, activismo y responsabilidad de las figuras públicas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/03/2026 10:10 AM.
En Espectáculos y editada el 19/03/2026 08:49 AM.