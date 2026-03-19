Rosalía rompe el silencio: terapia, espiritualidad y las polémicas que marcaron su vida

La cantante catalana Rosalía ha abierto una ventana íntima a su vida personal al revelar que, aunque acudió a terapia psicológica en busca de autoconocimiento, ha encontrado un consuelo más profundo en la espiritualidad y los rezos. En una conversación con la presentadora española Ana Milán, la artista habló sin filtros sobre los desafíos emocionales que ha enfrentado tras su creciente fama y las polémicas recientes en torno a sus declaraciones.
Rosalía reconoció haber cometido errores públicos, como su controvertida afirmación sobre el pintor Pablo Picasso, a quien dijo que le gustaría ser amiga, a pesar de las acusaciones de violencia de género en su contra. Tras la ola de críticas, la cantante pidió disculpas y aseguró que ese episodio la llevó a reflexionar profundamente sobre sus valores y referentes. "Fue un error, y lo asumo", declaró, añadiendo que desde entonces ha buscado herramientas para crecer como persona.
"He ido a terapia, sí, pero también he encontrado mucha paz en lo espiritual", confesó. La intérprete de éxitos como 'La Perla' defendió la diversidad de caminos hacia el autoconocimiento, ya sea a través de la ciencia, la razón o la fe. "No creo que haya una sola forma de sanar. Para mí, los rezos han sido tan importantes como cualquier sesión de terapia".
En otro momento de la entrevista, Rosalía reflexionó sobre la muerte, un tema recurrente en su más reciente trabajo musical. Aclaró que su último disco no trata directamente sobre la muerte, pero sí explora hilos emocionales que la conectan con su pasado artístico. "Hice un ensayo, en cierto modo, de cómo me gustaría que fuera mi despedida", dijo. "Quiero una fiesta. Que la gente baile, que elija la música. Nada de tristeza".
La artista también expresó su temor a quedarse en un estado de 'limbo' emocional, donde la vida pierde movimiento y sentido. "Creo que la vida te lleva a veces a lugares donde uno de golpe se disocia, y ya te quedas así. Qué peligroso", advirtió. Sus reflexiones han resonado profundamente con su audiencia, especialmente en un momento en que su nueva música muestra una evolución hacia temas más introspectivos y sensibles.
Con un álbum que ha dejado huella en el público y una postura cada vez más madura, Rosalía sigue consolidándose no solo como una figura musical influyente, sino también como una voz que no teme explorar las zonas más frágiles del alma humana.