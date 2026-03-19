Rosalía rompe el silencio: terapia, espiritualidad y las polémicas que marcaron su vida

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La cantante catalana Rosalía habló abiertamente sobre su proceso de autoconocimiento, reconociendo haber acudido a terapia, aunque confesó que encuentra mayor refugio en la espiritualidad y los rezos. La artista también reflexionó sobre la muerte, el duelo y el peligro de vivir en estado de disociación.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/03/2026 01:15 PM.
En Espectáculos y editada el 19/03/2026 12:54 PM.