Revelan el primer tráiler de 'Spider-Man: Brand New Day' con Tom Holland

Sony Pictures dio a conocer este miércoles el primer tráiler oficial de Spider-Man: Brand New Day, la cuarta entrega en solitario del Hombre Araña protagonizada por Tom Holland, marcando el regreso del personaje con una historia profundamente personal y una evolución radical de sus capacidades. La cinta, dirigida por Destin Daniel Cretton y escrita por Chris McKenna y Erik Sommers, se estrenará en cines de América Latina el 30 de julio de 2026.
El adelanto arranca con una reflexión íntima de Peter Parker, quien, en voz en off, reconoce el peso de sus decisiones tras los eventos de Spider-Man: No Way Home: “Algo malo iba a pasar y la única forma de pararlo era hacer que todos se olvidaran de mí”. Esta premisa sentencia el tono emocional de la película, en la que Peter vive aislado, sin que sus seres queridos —como MJ (Zendaya) y Ned Leeds (Jacob Batalon)— recuerden su existencia.
Una de las escenas más conmovedoras muestra a Peter observando a MJ desde la distancia mientras ella camina con otro joven. “A veces Spider-Man tiene que hacer la parte más difícil, incluso si rompe el corazón de Peter Parker”, dice en off. Más adelante, MJ se refiere al héroe como “un amigable vecino”, en un guiño directo al apodo clásico del personaje.
El duelo también es central en la trama. Una secuencia revela a Peter visitando la tumba de su tía May Parker, fallecida en la película anterior, subrayando su soledad y el costo emocional de ser un superhéroe.
En el plano de la acción, el tráiler presenta a un nuevo enemigo cuyos poderes son invisibles, lo que lo convierte en un adversario extremadamente peligroso. Paralelamente, Peter comienza a experimentar cambios físicos inesperados: en una escena impactante, despierta dentro de un capullo tras desmayarse. Para entender lo que le ocurre, acude al Dr. Bruce Banner (Mark Ruffalo), quien le revela que su ADN arácnido está mutando, una transformación que podría ser tan peligrosa como poderosa. Las imágenes muestran un aumento significativo en sus habilidades, sugiriendo una nueva etapa en su evolución como héroe.
El elenco principal regresa con Holland, Zendaya y Batalon, y se amplía con la incorporación de Sadie Sink, Liza Colón-Zayas, Tramell Tillman y, en uno de los anuncios más esperados, Jon Bernthal como Frank Castle, el temido The Punisher. Su presencia abre la posibilidad de una trama más oscura y violenta, inusual en las películas anteriores del personaje.
La promoción de la película también rompió esquemas. Antes del lanzamiento oficial del tráiler, Sony y Holland implementaron una estrategia inédita en redes sociales, en la que fans de todo el mundo —como el influencer peruano Cliver Huaman Sánchez, conocido como Pol Deportes— ayudaron a revelar fragmentos del adelanto. Holland agradeció a la comunidad en Instagram: “Sin esa increíble comunidad no existiría Spider-Man”.
Tras concluir el rodaje en diciembre de 2025, el director Destin Daniel Cretton publicó una carta en redes elogiando a Holland por su “liderazgo amable y generoso” y su “ética de trabajo implacable”, destacando que esta fue “la película más grande y gratificante” en la que ha participado.
Spider-Man: Brand New Day promete redefinir al Hombre Araña no solo en términos de poderes, sino también en su identidad humana, mientras enfrenta el aislamiento, el duelo y una amenaza que desafía sus límites físicos y morales.