Revelan el primer tráiler de 'Spider-Man: Brand New Day' con Tom Holland

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Sony Pictures lanzó el primer tráiler oficial de 'Spider-Man: Brand New Day', cuarta entrega solista del Hombre Araña con Tom Holland. La cinta explora el aislamiento emocional de Peter Parker tras 'No Way Home', una transformación biológica en sus poderes y la incorporación de Jon Bernthal como The Punisher. La película se estrena el 30 de julio de 2026 en América Latina.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/03/2026 08:28 AM.
En Espectáculos y editada el 19/03/2026 08:21 AM.