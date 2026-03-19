Stitch está de regreso: Disney confirma estreno de 'Lilo & Stitch 2' para mayo de 2028

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Disney anunció oficialmente la secuela del live action de 'Lilo & Stitch', con estreno programado para el 26 de mayo de 2028. La primera entrega, estrenada en mayo de 2025, fue un éxito taquillero y sentó las bases para una nueva franquicia. Chris Sanders regresará como creador y voz de Stitch.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/03/2026 10:35 AM.
En Espectáculos y editada el 19/03/2026 08:57 AM.