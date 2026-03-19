Stitch está de regreso: Disney confirma estreno de 'Lilo & Stitch 2' para mayo de 2028

Disney ha confirmado el regreso de uno de sus personajes más icónicos: Stitch. La secuela del live action de Lilo & Stitch ya tiene fecha de estreno: 26 de mayo de 2028, según el calendario oficial de lanzamientos del estudio. El anuncio refuerza la estrategia de Disney de expandir sus franquicias animadas más queridas hacia sagas cinematográficas de larga duración.
La primera entrega del remake, estrenada en mayo de 2025, fue un fenómeno taquillero sin precedentes. Se convirtió en el mayor estreno en un fin de semana del Memorial Day en Norteamérica, recaudando 183 millones de dólares en sus primeros cuatro días. Además, superó ampliamente la recaudación total de la película animada original de 2002, consolidándose como un éxito histórico para el estudio.
El éxito no solo fue comercial: la cinta fue elogiada por mantener la esencia emocional del clásico, con su mensaje sobre la familia, la pertenencia y el concepto hawaiano de ohana. Esta resonancia con el público, tanto de la generación original como con nuevas audiencias, fue clave para que Disney diera luz verde a una segunda parte.
Aunque la trama de Lilo & Stitch 2 se mantiene bajo estricta reserva, existen fuertes indicios de que podría explorar elementos de las secuelas animadas directas a video, o bien presentar una historia completamente original. Una de las teorías más fuertes apunta a que el villano principal podría ser una versión más poderosa y malvada de Stitch, sugerida ya en el final de la primera película del live action.
Chris Sanders, creador original del personaje y voz de Stitch, ha confirmado su regreso para la secuela, lo que garantiza continuidad creativa. El desarrollo del guion y los efectos visuales en CGI —clave para dar vida al caótico extraterrestre— requerirá una espera de tres años entre películas, un periodo que Disney considera estratégico para consolidar la franquicia.
Este anuncio se suma a la creciente lista de secuelas y expansiones de universos clásicos de Disney, en un momento en que el estudio refuerza su presencia en la pantalla grande con propiedades que trascienden generaciones. La espera para el regreso de Lilo y Stitch ya comenzó, pero promete estar a la altura de las emociones que despertó la primera entrega.