Val Kilmer 'resucitará' con inteligencia artificial para película póstuma

La inteligencia artificial está transformando la industria cinematográfica de formas antes impensables. En un hito póstumo, el actor Val Kilmer, fallecido a los 65 años tras complicaciones por un cáncer de garganta, volverá a interpretar un papel en la película As Deep as the Grave, dirigida por Coerte Voorhees.
Según reportó Variety, Kilmer dará vida al personaje de Padre Fintan, un sacerdote católico con raíces nativoamericanas ligado a temas espirituales. El rol fue concebido específicamente para él, y aunque el proyecto ya estaba en desarrollo antes de su muerte, nunca llegó a filmar escenas debido a su deterioro de salud.
El director Voorhees confirmó que los hijos y herederos del actor autorizaron el uso de su imagen mediante inteligencia artificial. "Val realmente quería formar parte de esta película", aseguró, destacando que la familia proporcionó fotografías de distintas etapas de su vida para construir una representación digital fiel y respetuosa.
Este no es el primer acercamiento de Kilmer con la tecnología avanzada. En Top Gun: Maverick (2022), su voz fue recreada digitalmente tras perderla parcialmente por su enfermedad. Su participación en ese filme ya había marcado un precedente en el uso ético de herramientas tecnológicas para preservar la presencia de actores afectados por condiciones médicas.
Val Kilmer fue uno de los intérpretes más versátiles de Hollywood, conocido por papeles icónicos como Iceman en Top Gun (1986), Jim Morrison en The Doors (1991), Doc Holliday en Tombstone (1993) y Bruce Wayne en Batman Forever (1995). Formado en la prestigiosa Juilliard School, Kilmer también compartió su historia personal en el documental Val y en sus memorias I'm Your Huckleberry.
Este regreso digital reabre el debate sobre los límites éticos, legales y creativos del uso de la inteligencia artificial en el cine. Mientras la tecnología permite honrar la voluntad de los artistas y continuar sus legados, también plantea preguntas sobre la propiedad de la imagen, el consentimiento póstumo y el futuro del arte interpretativo.