Val Kilmer 'resucitará' con inteligencia artificial para película póstuma

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El fallecido actor Val Kilmer volverá a la pantalla en la cinta 'As Deep as the Grave' gracias a tecnología de inteligencia artificial, con el respaldo de sus herederos y material fotográfico familiar para recrear su imagen fielmente.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/03/2026 05:25 PM.
En Espectáculos y editada el 19/03/2026 04:58 PM.