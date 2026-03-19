Eduardo Verástegui vuelve a criticar a Bad Bunny tras evento en Catedral Metropolitana

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El actor y activista Eduardo Verástegui reiteró sus fuertes críticas contra Bad Bunny durante un evento en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, al afirmar que su música no contribuye al bienestar social ni a la dignidad humana.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/03/2026 09:40 AM.
En Espectáculos y editada el 19/03/2026 08:40 AM.