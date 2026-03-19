Eduardo Verástegui vuelve a criticar a Bad Bunny tras evento en Catedral Metropolitana

Durante un evento en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México con motivo de la celebración por la trayectoria del cantante Emmanuel, el actor y activista Eduardo Verástegui aprovechó su encuentro con la prensa para reiterar sus críticas contra el puertorriqueño Bad Bunny, a quien considera un referente negativo en la música actual.
Verástegui, quien ya había manifestado su desacuerdo con la figura de Bad Bunny tras su participación en el Medio Tiempo del Super Bowl 2026 y su reciente triunfo en los Grammy, volvió a cuestionar la calidad artística y el impacto social de su música. "Cualquier persona que no esté usando los talentos para hacer de este mundo un mejor lugar, se vuelve nocivo", afirmó ante los reporteros.
El ex actor recordó sus declaraciones previas en redes sociales, donde lamentó que premios tan prestigiados como el Grammy ahora se otorguen a artistas que, según él, "balbucean letras ininteligibles, glorifican la vulgaridad y cantan con la boca llena de comida", en contraste con figuras como Frank Sinatra, Adele o Stevie Wonder.
"No escucho música que no eleve mi intelecto, de nadie que sea tóxico ni nocivo", sostuvo Verástegui, quien también hizo un llamado a los artistas a "usar los talentos que Dios nos dio para hacer con ellos trabajos que hagan de este mundo un mejor lugar, que eleven la dignidad del ser humano".
El activista reconoció que su postura actual no ha sido siempre la misma: "Nunca es tarde para cambiar. No es que toda la vida haya pensado como ahora; hubo años en que no asumí mis responsabilidades e hice cosas de las que me arrepiento, y ofrezco una disculpa".
Las declaraciones reavivan el debate público sobre el rol de la música popular en la sociedad y los estándares culturales, en un contexto donde Bad Bunny representa uno de los máximos exponentes del reguetón global.