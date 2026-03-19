Yuri revela que pensó en quitarse la vida tras sospecha de cáncer hace 33 años

La reconocida cantante Yuri reveló en una entrevista con el matutino Hoy que llegó a pensar en quitarse la vida hace 33 años, tras vivir una intensa crisis emocional provocada por una preocupante situación de salud.
En aquel momento, su médico le practicó una biopsia al detectar nódulos en su garganta, lo que generó la sospecha inmediata de cáncer. La incertidumbre y el miedo a un diagnóstico fatal sumieron a la artista en un estado de profunda angustia que afectó gravemente su salud mental.
Afortunadamente, los estudios confirmaron que no se trataba de cáncer, sino de tumores benignos en sus cuerdas vocales, causados por años de trabajo continuo sin descanso. Pese al alivio, el impacto emocional fue tan fuerte que Yuri decidió retirarse de la música durante cinco años para recuperarse física y mentalmente.
Actualmente, la intérprete considera que esa decisión fue fundamental para su bienestar. Destacó que la depresión es una enfermedad seria que no desaparece de forma inmediata y llamó a la sociedad a no subestimarla.
Asimismo, Yuri hizo un llamado a quienes atraviesan por situaciones similares: pidió acercarse a Dios, pero también —y sobre todo— buscar ayuda profesional. Subrayó que las redes sociales muchas veces muestran una realidad distorsionada y que detrás de muchas sonrisas puede haber un profundo dolor.
Su testimonio busca concientizar sobre la importancia de cuidar la salud mental y romper el estigma de pedir apoyo ante la depresión.