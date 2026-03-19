Yuri revela que pensó en quitarse la vida tras sospecha de cáncer hace 33 años

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La cantante Yuri confesó que enfrentó una profunda crisis emocional cuando su médico le realizó una biopsia por sospecha de nódulos cancerígenos; aunque los resultados descartaron cáncer, los tumores en sus cuerdas vocales derivados del agotamiento la llevaron a retirarse cinco años y reflexionar sobre su salud mental.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/03/2026 04:15 PM.
En Espectáculos y editada el 19/03/2026 03:30 PM.