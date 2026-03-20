Bárbara Mori revela la oscuridad que vivió tras el éxito de 'Rubí'

Durante el auge de su carrera tras el éxito internacional de Rubí, Bárbara Mori enfrentaba una profunda crisis emocional que contrastaba con la imagen de fortaleza que proyectaba en pantalla. En una reciente entrevista con Trayectos, la actriz reveló que aquel periodo, marcado por su embarazo y una relación inestable con el actor Sergio Mayer, la llevó a un punto límite de vulnerabilidad.
Pese al reconocimiento y la estabilidad económica que le brindó la telenovela de Televisa, Mori aseguró que perdió parte de su esencia y se vio obligada a iniciar un proceso de introspección para recuperar su bienestar emocional. "Había dejado de escucharme a mí misma", confesó, al recordar cómo la presión del éxito y las dinámicas personales la alejaron de su centro.
La actriz, madre de Sergio Mayer Mori, ha estado en el ojo público no solo por su carrera, sino también por las declaraciones de su hijo en programas como La Granja VIP, donde este reveló detalles sobre su infancia y juventud en entornos familiares poco convencionales. Aunque Mori no ha respondido directamente a esos comentarios, ha sido abierta en otros aspectos de su vida, incluyendo su uso de prácticas como la ayahuasca para sanar traumas emocionales.
Con el paso de los años, Bárbara Mori ha logrado mantenerse activa en la industria del entretenimiento, alejada de grandes escándalos, pero siempre bajo el foco de la opinión pública. Hoy, su testimonio sirve como un llamado de atención sobre el precio emocional que puede tener el éxito en la industria del espectáculo.