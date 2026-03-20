Bárbara Mori revela la oscuridad que vivió tras el éxito de 'Rubí'

...

La actriz Bárbara Mori confesó los difíciles momentos emocionales que enfrentó durante y después del rodaje de 'Rubí', serie que la catapultó a la fama internacional, al tiempo que atravesaba un embarazo y una relación inestable con Sergio Mayer.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 20/03/2026 08:40 AM.
En Espectáculos y editada el 20/03/2026 08:18 AM.