Filtran primeras imágenes de Belinda como la emperatriz Carlota en nueva serie histórica

Belinda, una de las figuras más icónicas del entretenimiento mexicano, está a punto de asumir uno de los roles más desafiantes de su carrera: la emperatriz Carlota de Habsburgo, única emperatriz de México. Recientemente, circularon en redes sociales imágenes filtradas que revelan el primer vistazo de la cantante y actriz en su caracterización para la próxima serie histórica que narrará la vida de la aristócrata desde su propia perspectiva.
Las imágenes, aún no confirmadas oficialmente por la producción, generaron gran impacto entre sus seguidores y medios, al mostrar a Belinda con un riguroso maquillaje, peinado y vestuario que evocan el siglo XIX. Este proyecto representa un hito en la trayectoria artística de la intérprete, quien ha transitado desde el pop hasta los corridos tumbados, y ahora incursiona en un drama histórico de gran envergadura.
La serie, cuya fecha de estreno aún no ha sido anunciada, explorará la llegada de Carlota y el emperador Maximiliano de Habsburgo a México, acompañados de ideas consideradas innovadoras para su época, así como los desafíos políticos y personales que enfrentaron durante el Segundo Imperio Mexicano.
El elenco principal está encabezado por Belinda como Carlota, Jaime Lorente —conocido por su papel en La casa de papel— en el rol de Maximiliano, Miguel Ángel Silvestre (Sense8) como Alfred Van Der Smissen, y la actriz mexicana Mabel Cadena (Black Panther: Wakanda Forever) como Josefa.
La dirección estará a cargo de Alejandro Bazzano, también director de La casa de papel, junto con Ana Lorena Pérez Ríos, reconocida por su trabajo en la serie Como agua para chocolate para HBO Max. Ambos prometen una narrativa visualmente impactante y fiel al contexto histórico.
Aunque el estreno aún no tiene fecha confirmada, la filtración de las imágenes ha encendido las expectativas entre el público y especialistas, quienes anticipan que esta producción podría marcar un antes y un después en las series históricas producidas en México.