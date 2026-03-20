Filtran primeras imágenes de Belinda como la emperatriz Carlota en nueva serie histórica

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Circulan en redes sociales imágenes filtradas de Belinda caracterizada como la emperatriz Carlota en la próxima serie biográfica sobre la figura histórica, proyecto en el que encabeza el elenco junto a Jaime Lorente, Miguel Ángel Silvestre y Mabel Cadena, bajo la dirección de Alejandro Bazzano y Ana Lorena Pérez Ríos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 20/03/2026 12:58 PM.
En Espectáculos y editada el 20/03/2026 12:55 PM.