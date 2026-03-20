Fallece Chuck Norris a los 86 años; familia confirma su muerte tras hospitalización en Hawái

Carlos Ray Norris, mundialmente conocido como Chuck Norris, falleció el 20 de marzo a los 86 años, confirmó su familia a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram. El actor y artista marcial, ícono del cine de acción durante las décadas de 1980 y 1990, fue hospitalizado en Hawái el pasado 19 de marzo, apenas un día antes de su muerte, tras cumplir 86 años el 10 de marzo.
Hasta el momento, no se ha revelado la causa oficial de su fallecimiento. En el mensaje, la familia de Norris agradeció las oraciones y muestras de apoyo de fans de todo el mundo tras conocerse su hospitalización. "Sabemos que muchos de ustedes habían oído hablar de su reciente hospitalización, y estamos realmente agradecidos por las oraciones y el apoyo que le enviaron. Mientras lamentamos esta pérdida, pedimos amablemente privacidad para nuestra familia durante este tiempo", concluyó el comunicado.
Norris nació el 10 de marzo de 1940 en Ryan, Oklahoma. Antes de incursionar en el cine, destacó como campeón de artes marciales, disciplina que lo consolidó como entrenador de celebridades en Hollywood. Su carrera cinematográfica incluye títulos como Desaparecido en combate y La fuerza Delta, aunque alcanzó su mayor popularidad con la serie de televisión Walker, Texas Ranger, en la que interpretó a un ranger con habilidades de combate y un firme sentido de la justicia.
Su legado trascendió el cine con las célebres "Leyes de Chuck Norris", frases humorísticas que circularon masivamente en internet. Norris también fue autor, filántropo y fundador de la United Fighting Arts Federation. Su figura permanecerá como un referente del cine de acción y la cultura pop estadounidense.