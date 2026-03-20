Fallece Chuck Norris a los 86 años; familia confirma su muerte tras hospitalización en Hawái

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Chuck Norris, ícono del cine de acción y artista marcial estadounidense, falleció el 20 de marzo a los 86 años, confirmó su familia en un comunicado. El actor fue hospitalizado en Hawái días después de cumplir años, aunque aún no se revela la causa oficial de su muerte.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 20/03/2026 09:36 AM.
En Espectáculos y editada el 20/03/2026 10:11 AM.