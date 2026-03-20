Florinda Meza defiende a Ángela Aguilar y critica a Cazzu por polémica amorosa

Florinda Meza, reconocida actriz y viuda de Roberto Gómez Bolaños, se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales tras hacer pública su postura en el escándalo que envuelve a Ángela Aguilar, Christian Nodal y la cantante Cazzu desde 2024. Sin dar declaraciones extensas, la popular 'Doña Florinda' emitió un contundente mensaje de apoyo a la intérprete de música regional mexicana, al tiempo que lanzó duras críticas hacia Cazzu.
Aunque no especificó detalles ni nombró directamente a las involucradas, su postura fue clara: respaldó a Ángela Aguilar frente a las acusaciones y cuestionamientos que ha enfrentado tras iniciar una relación con Christian Nodal poco tiempo después de que este finalizara su romance con la 'Nena Trampa'. Meza también criticó la forma en que Cazzu ha manejado públicamente la situación, sin ahondar en qué aspectos le parecieron inadecuados.
El comentario de Florinda Meza resonó fuertemente en redes sociales, donde usuarios han hecho paralelismos entre su historia con 'Chespirito' y la relación actual entre Aguilar y Nodal. Ambos casos involucran romances que surgieron tras el fin de una relación previa, aunque Meza ha aclarado en el pasado que su vínculo con Gómez Bolaños comenzó hasta después de su separación legal de su primera esposa, Graciela Fernández.
Hasta el momento, Cazzu no ha respondido directamente al comentario de la actriz. No obstante, en sus redes sociales ha compartido mensajes alusivos a la lucha contra el patriarcado y la defensa de la libertad femenina, lo que algunos interpretan como una respuesta indirecta al debate público que la rodea.
El caso sigue generando intensos debates en medios y plataformas digitales, con una clara división entre quienes apoyan a Ángela Aguilar y quienes exigen mayor empatía hacia Cazzu. La intervención de una figura icónica como Florinda Meza ha añadido un nuevo capítulo a este escándalo que trasciende la farándula y toca temas de moral pública, amor y lealtad.