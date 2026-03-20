Florinda Meza defiende a Ángela Aguilar y critica a Cazzu por polémica amorosa

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Florinda Meza se convirtió en tendencia tras defender a Ángela Aguilar y criticar indirectamente a Cazzu en el polémico triángulo amoroso con Christian Nodal, sin pronunciarse directamente contra ninguno, pero dejando clara su postura en redes sociales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 20/03/2026 11:45 AM.
En Espectáculos y editada el 20/03/2026 11:34 AM.