Jean-Claude Van Damme lamenta la muerte de Chuck Norris: 'Siempre le tuve profundo respeto'

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Jean-Claude Van Damme se unió a las condolencias por el fallecimiento de Chuck Norris, quien murió a los 86 años. El actor belga recordó con admiración su trayectoria compartida y el impacto del legendario artista marcial en el cine y la cultura pop.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 20/03/2026 11:25 AM.
En Espectáculos y editada el 20/03/2026 11:23 AM.