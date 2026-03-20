Jean-Claude Van Damme lamenta la muerte de Chuck Norris: 'Siempre le tuve profundo respeto'

Jean-Claude Van Damme, ícono del cine de acción, expresó su pesar tras el fallecimiento de Chuck Norris, ocurrido a los 86 años, apenas días después de haber cumplido dicha edad. A través de sus redes sociales, Van Damme compartió un emotivo mensaje acompañado de fotografías que documentan su relación con Norris a lo largo de varias etapas de sus vidas.
“Fue uno de los primeros en verme cuando apenas comenzaba en esta industria. Siempre le tuve un profundo respeto”, escribió Van Damme, destacando no solo la figura cinematográfica de Norris, sino también su legado como maestro de artes marciales y referente generacional.
Norris, cuya carrera trascendió el cine para convertirse en un fenómeno cultural global, fue seis veces campeón mundial de karate de peso medio antes de incursionar en Hollywood. Su técnica fue reconocida incluso por Bruce Lee, quien lo eligió como contrincante en la icónica pelea de The Way of the Dragon. En las décadas de 1980 y 1990, Norris consolidó su imagen como el héroe solitario en títulos como Missing in Action y The Delta Force.
Más allá de su filmografía, Norris alcanzó una segunda vida simbólica en internet gracias a los “Chuck Norris Facts”, una serie de bromas virales que exageraban sus habilidades hasta convertirlo en un mito contemporáneo. Sin embargo, quienes lo conocieron en persona recuerdan a un hombre disciplinado, familiar y comprometido con causas filantrópicas.
La reacción de Van Damme se suma a una ola de homenajes internacionales que han destacado no solo su influencia en el cine de acción, sino también su papel como puente entre las artes marciales tradicionales y el entretenimiento masivo. Hoy, el mundo del espectáculo despide a una leyenda cuya sombra seguirá presente en cada patada giratoria y cada historia de resistencia extrema.