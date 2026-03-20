KID PHENOMENON: El fenómeno del J-pop que apunta a conquistar el mundo desde SXSW 2026

...

El grupo japonés KID PHENOMENON, revelación del J-pop con siete integrantes, busca trascender fronteras presentándose en el festival SXSW 2026 en Austin, plataforma clave que ha lanzado estrellas globales como Ed Sheeran y Billie Eilish.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 20/03/2026 05:10 PM.
En Espectáculos y editada el 20/03/2026 04:12 PM.