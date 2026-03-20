Miguel Mateos celebra 40 años de 'Solo en América' con Alex Lora en el Auditorio Nacional

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Miguel Mateos ofreció un emotivo concierto en el Auditorio Nacional para conmemorar cuatro décadas de su icónico álbum 'Solo en América', cerrando la noche con una inolvidable colaboración junto a Alex Lora, con quien interpretó clásicos como 'Las piedras rodantes' y 'Cuando seas grande'.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 20/03/2026 11:31 AM.
En Espectáculos y editada el 20/03/2026 11:26 AM.