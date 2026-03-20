Netanyahu lamenta la muerte de Chuck Norris y lo describe como un amigo cercano

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El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, expresó su pesar por el fallecimiento del actor y leyenda de las artes marciales Chuck Norris, a quien calificó como una figura muy cercana. A través de un mensaje en redes sociales acompañado de una foto conjunta, destacó su amistad y recordó su apoyo político en varias campañas electorales israelíes.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 20/03/2026 02:55 PM.
En Espectáculos y editada el 20/03/2026 02:51 PM.