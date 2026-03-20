Netanyahu lamenta la muerte de Chuck Norris y lo describe como un amigo cercano

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, lamentó públicamente el fallecimiento de Chuck Norris, a quien describió como un amigo cercano y firme aliado. A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de X (antes Twitter), Netanyahu compartió una imagen sonriente junto al actor y leyenda de las artes marciales, con quien mantuvo una relación personal y política durante años.
"Israel es fuerte, pero ahora es indestructible", afirmó Netanyahu en referencia al mito viral que rodeó a Norris durante décadas, bromeando incluso sobre despedir al equipo de seguridad nacional. El funcionario israelí aseguró que tanto él como su esposa, Sara Ben-Artzi, se encuentran profundamente entristecidos por la pérdida.
La fotografía publicada fue tomada durante la visita de Norris y su esposa, Gina O'Kelley, a la oficina de Netanyahu en febrero de 2017. En un video de 57 segundos, el actor agradeció el recibimiento y reiteró su apoyo incondicional al líder israelí. "Siempre contarás conmigo", dijo Norris durante el encuentro.
Aunque la cercanía entre ambos sorprendió a muchos, el respaldo del intérprete a Netanyahu no era nuevo. Durante las elecciones parlamentarias israelíes de 2013 y 2015, Norris publicó videos en sus redes sociales invitando a votar por el entonces primer ministro, afirmando que "un primer ministro fuerte es un Israel fuerte".
Norris desarrolló estrechos vínculos con Israel tras filmar varias películas en el país, entre ellas La Fuerza Delta (1986), que llegó a considerar su favorita. Su admiración por el Estado judío trascendió la pantalla y se consolidó en una amistad duradera con uno de sus líderes más prominentes.
El comunicado oficial sobre el fallecimiento de Norris fue emitido inicialmente por sus representantes a través de Instagram, donde se informó que murió rodeado de su familia y en paz. Horas después, Netanyahu sumó su voz al pésame global, reafirmando el profundo respeto que sentía por el actor y maestro de karate.