RM de BTS se lesiona el tobillo antes del regreso y actuará con escayola en concierto histórico

El regreso de BTS a los escenarios tras casi cuatro años de pausa por el servicio militar obligatorio no será completamente como se esperaba. RM, líder del grupo surcoreano, sufrió una lesión en el tobillo durante un ensayo previo al concierto de reencuentro, lo que lo obligará a actuar con una escayola y movilidad reducida.
Según informó BigHit Music, la lesión ocurrió el jueves, cuando el artista experimentó una caída durante los preparativos del espectáculo. Fue trasladado de inmediato a un hospital, donde los médicos diagnosticaron daño en los ligamentos del tobillo, incluyendo una rotura parcial, inflamación y una contusión en el astrágalo. Se le recomendó reposo y limitación de movimientos durante al menos dos semanas.
Pese al diagnóstico, RM decidió no ausentarse del escenario. En un comunicado oficial, la agencia destacó que el cantante está comprometido con ofrecer una actuación de calidad y seguirá estrictamente las indicaciones médicas para evitar complicaciones.
El concierto se llevará a cabo en la emblemática Plaza de Gwanghwamun, en Seúl, y será gratuito, marcando el regreso oficial del grupo tras su servicio militar. Se espera la asistencia de unos 22 mil personas con entrada, aunque las autoridades estiman que hasta 250 mil fans podrían congregarse en los alrededores para seguir el evento en pantallas gigantes.
El espectáculo también servirá como lanzamiento oficial del álbum Arirang, primer disco de estudio del grupo en esta nueva etapa, lanzado este viernes. Aunque la participación de RM estará restringida en coreografías y movimientos intensos, su presencia simboliza el compromiso del grupo con sus seguidores y refuerza el impacto emocional del regreso, uno de los más esperados en la industria musical global.