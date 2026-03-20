RM de BTS se lesiona el tobillo antes del regreso y actuará con escayola en concierto histórico

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RM, líder de BTS, se lesionó el tobillo durante un ensayo previo al esperado concierto de regreso del grupo en Seúl. Diagnosticado con rotura parcial de ligamentos y contusión en el astrágalo, actuará con movilidad limitada y escayola, cumpliendo su compromiso con los fans pese a las indicaciones médicas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 20/03/2026 04:05 PM.
En Espectáculos y editada el 20/03/2026 03:49 PM.