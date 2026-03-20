Rodrigo Aguirre vive noche mágica con doblete y lleva a Tigres a cuartos de Concachampions

Rodrigo Aguirre puso fin a su sequía goleadora con una actuación histórica en el Estadio Universitario, donde anotó un doblete que selló la remontada de Tigres sobre el Cincinnati FC y los clasificó a los cuartos de final de la Concachampions 2026. La noche en el Volcán se convirtió en mágica para el 'Búfalo', quien por fin encontró el fondo de las redes con la camiseta felina y devolvió la fe a la afición.
Con este triunfo, Tigres demuestra que sigue con vida en la competición continental y reafirma su condición de aspirante al título. Aguirre fue la figura indiscutible del encuentro, marcando en momentos clave y liderando el ataque con contundencia. La hinchada, fiel hasta el último minuto, celebró con euforia un partido que reforzó el espíritu de lucha que caracteriza al equipo.
Tras el encuentro, Fernando Gorriarán destacó la necesidad de mantener la regularidad, ya que el conjunto ha mostrado inconsistencia en sus últimas presentaciones. 'Tenemos que encontrar estabilidad en los resultados, no podemos depender siempre de remontadas', afirmó el mediocampista.
Por su parte, Jesús Garza, canterano del club, dedicó el triunfo a quienes dudaron del plantel: 'Estamos felices, lo dijimos desde un principio: nunca nos dejen ahí como muertos, porque siempre revivimos'.
En la siguiente ronda, Tigres se medirá ante el Seattle Sounders, en un duelo que promete emociones fuertes y mayor exigencia táctica. La afición ya espera con ansias el próximo capítulo de esta campaña en la Champions Cup.