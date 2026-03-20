Rodrigo Aguirre vive noche mágica con doblete y lleva a Tigres a cuartos de Concachampions

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Rodrigo Aguirre rompió su sequía goleadora con un doblete en el Estadio Universitario, guiando a Tigres a una remontada sobre el Cincinnati FC y asegurando su pase a los cuartos de final de la Concachampions 2026. El equipo enfrentará ahora al Seattle Sounders.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 20/03/2026 01:08 PM.
En Espectáculos y editada el 20/03/2026 01:00 PM.