Rosalía y Loli Bahía enfrentan a paparazzi en París tras invasión de su privacidad

Durante un momento de descanso en medio de su exitoso Tour Lux, la artista española Rosalía y la modelo Loli Bahía vivieron un incómodo episodio con un paparazzi en las calles de París. Lo que comenzó como un paseo tranquilo entre pareja terminó en una confrontación al ser seguidas de forma insistente por un camarógrafo, quien invadió su espacio personal pese a las reiteradas peticiones de ambas mujeres para que detuviera la grabación.
Loli Bahía fue la primera en reaccionar, intentando mantener la calma mientras con gestos le solicitaba al fotógrafo que se alejara. «Venga, venga, ya está, ya está», repetía, haciendo evidente su incomodidad. A pesar de que el paparazzi respondió que «acabamos con esto y nos vamos a casa», no cumplió con su palabra, lo que obligó a Rosalía a intervenir directamente.
El hombre, al notar la molestia de la cantante, se disculpó diciendo que solo hacía su trabajo, pero Rosalía fue clara: esta vez se había cruzado un límite. «Siempre soy amable con mis fans», señaló con ironía, evidenciando su descontento ante la falta de respeto. Tras la tensa interacción, el paparazzi prometió dejarlas en paz, pero la situación ya había generado un clima de tensión insostenible.
Ante la presión constante, Rosalía y Loli Bahía decidieron finalizar su paseo y se retiraron rápidamente en una camioneta que las esperaba. Al despedirse, el paparazzi les deseó un buen día, a lo que Loli respondió con un contundente «Tú no», mientras subía al vehículo. Rosalía, por su parte, solo se encogió de hombros, en un gesto que reflejaba frustración y resignación.
El incidente pone en evidencia el constante desgaste emocional que viven las figuras públicas, incluso en momentos íntimos. A pesar del éxito internacional de Rosalía, momentos de tranquilidad junto a su pareja se han convertido en un lujo difícil de preservar bajo el escrutinio mediático permanente.