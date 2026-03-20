Rosalía y Loli Bahía enfrentan a paparazzi en París tras invasión de su privacidad

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La cantante Rosalía y la modelo Loli Bahía tuvieron un tenso encuentro con un paparazzi en París durante un paseo íntimo, en medio de su Tour Lux. Ambas expresaron su molestia por la insistente persecución, y tras una confrontación, decidieron interrumpir su caminata y retirarse en una camioneta ante la falta de respeto a su espacio personal.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 20/03/2026 03:55 PM.
En Espectáculos y editada el 20/03/2026 03:48 PM.