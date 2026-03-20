Shakira cerrará gira en Madrid con “ciudad paralela” y show histórico multidisciplinario

La cantante colombiana Shakira anunció que el cierre de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour tendrá lugar en Madrid, España, del 25 al 27 de septiembre, en un ambicioso proyecto que trasciende el concierto tradicional. La artista presentará un concepto inédito conocido como el 'estadio Shakira', un espacio que se transformará en una 'ciudad paralela' dedicada al entretenimiento, la música y las expresiones culturales.
El recinto, ubicado en el recinto ferial de Madrid donde habitualmente se realiza el festival Mad Cool, acogerá no solo actuaciones musicales, sino también exposiciones, proyecciones de cine, talleres, charlas, gastronomía y actividades artísticas supervisadas directamente por Shakira. El objetivo es convertir el cierre de gira en un encuentro multidisciplinario que celebre las raíces culturales compartidas y posicione a Madrid como un epicentro global de creatividad.
Aunque aún no se ha revelado la capacidad exacta del espacio, los organizadores adelantaron que más detalles serán dados a conocer en una rueda de prensa programada para el próximo lunes en la capital española. Las entradas estarán disponibles al público general a partir del 27 de marzo a través de Live Nation y otros distribuidores autorizados. Previo a esto, habrá tres preventas exclusivas: el 24 de marzo para fans registrados en la página oficial de la artista, el 25 mediante Santander SMusic y el 26 para usuarios de Live Nation.
Este cierre europeo llega tras una serie de hitos históricos en la gira, entre ellos el récord de asistencia en el Zócalo de la Ciudad de México, con más de 400 mil personas en un concierto gratuito, y la venta de más de 800 mil boletos en sus 13 presentaciones en el Estadio GNP Seguros. Asimismo, antes de su llegada a España, Shakira ofrecerá un espectáculo gratuito el 2 de mayo en la playa de Copacabana, Río de Janeiro, bajo el nombre 'Todo Mundo No Rio'.
Comercialmente, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour se consolida como la gira más taquillera de un artista hispanohablante en la historia, consolidando el regreso triunfal de Shakira a los escenarios internacionales.