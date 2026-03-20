Shakira cerrará gira en Madrid con “ciudad paralela” y show histórico multidisciplinario

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Shakira cerrará su exitosa gira mundial 'Las Mujeres Ya No Lloran' con tres noches consecutivas en Madrid, del 25 al 27 de septiembre, en un innovador formato denominado 'estadio Shakira', que funcionará como una ciudad paralela dedicada al entretenimiento y la cultura.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 20/03/2026 04:02 PM.
En Espectáculos y editada el 20/03/2026 03:57 PM.