Spice Girls cancelan celebración por su 30° aniversario por falta de acuerdo entre integrantes

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Las Spice Girls no realizarán eventos para conmemorar el 30 aniversario del lanzamiento de 'Wannabe' en 2026, confirmó Mel C, citando la falta de consenso entre las integrantes. Aunque no se descarta un reencuentro futuro, las negociaciones no avanzaron a tiempo para organizar presentaciones.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 20/03/2026 08:15 AM.
En Espectáculos y editada el 20/03/2026 08:12 AM.