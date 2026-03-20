Spice Girls cancelan celebración por su 30° aniversario por falta de acuerdo entre integrantes

Las Spice Girls han cancelado los planes para celebrar el 30 aniversario de su debut musical en 2026, debido a la imposibilidad de alcanzar un acuerdo entre sus integrantes. La noticia fue confirmada por Melanie Chisholm, conocida como Mel C, quien aseguró que no habrá reunión del grupo este año, pese a la importancia simbólica de la fecha.
En una entrevista para The Smallzy Show, Chisholm recordó que julio marcará tres décadas desde el lanzamiento de "Wannabe", su sencillo debut, y más adelante en el año se cumplirán también 30 años del álbum Spice, su primer disco. "Sí, es una fecha importante. Y no, no habrá reunión", afirmó la cantante, haciendo oficial el fin de las especulaciones sobre presentaciones conmemorativas.
De acuerdo con información publicada por el diario británico The Sun, las negociaciones para organizar una gira o eventos especiales no lograron avanzar a tiempo. Aunque las cinco integrantes —Victoria Beckham, Melanie Brown, Melanie Chisholm, Geri Halliwell y Emma Bunton— mantienen comunicación constante, no se llegó a un consenso sobre los términos del posible regreso.
A pesar de la cancelación, Mel C expresó su optimismo sobre un futuro reencuentro: "Estamos en comunicación todo el tiempo, queremos hacer algo. ¿Quién sabe cuándo? Pero sigo siendo muy optimista y mantengo los dedos cruzados de que verán a las Spice Girls juntas en algún momento en el futuro".
El grupo, formado en 1994 y lanzado internacionalmente en 1996, se convirtió en un fenómeno global con el auge del pop en la década de 1990. Tras separarse oficialmente en 2000, han tenido reapariciones esporádicas, como su icónica presentación en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde las cinco integrantes se reunieron en el escenario.
En 2019, cuatro de ellas —sin Victoria Beckham— emprendieron una gira por Reino Unido, lo que avivó las esperanzas de un regreso completo. Encuentros informales, como la celebración del cumpleaños 50 de Beckham en abril de 2024 y el de Emma Bunton en enero de 2026, donde interpretaron "Stop", también alimentaron los rumores. Sin embargo, hasta ahora no hay planes concretos para una reunión oficial.
La cancelación del aniversario en 2026 refleja las complejidades detrás de una agrupación que, aunque unida por su legado, ha seguido caminos artísticos y personales distintos en las últimas décadas.