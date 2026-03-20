Stevie Young es dado de alta tras hospitalización en Buenos Aires; estado de salud es estable

El guitarrista de AC/DC, Stevie Young, fue dado de alta este viernes 20 de marzo tras ser hospitalizado de manera preventiva en Buenos Aires, generando alivio entre sus seguidores. El músico, de 69 años, comenzó a sentirse mal poco después de su llegada a la ciudad argentina, lo que motivó su ingreso inmediato a un centro médico para la realización de estudios médicos.
De acuerdo con información oficial de la producción del tour, no se ha revelado un diagnóstico específico, lo que sugiere que no se trató de una emergencia grave. Las autoridades médicas optaron por mantenerlo bajo observación como medida de precaución, dada la exigencia física de las giras internacionales y la intensidad de los conciertos.
Fuentes cercanas a la banda confirmaron que Young se encuentra en condiciones estables, de buen ánimo y con disposición para reincorporarse a las actividades del Power Up Tour. "Se encuentra bien y de buen ánimo", indicaron portavoces, quienes añadieron que el músico expresó su deseo de regresar al escenario lo antes posible.
La hospitalización no ha afectado la agenda de presentaciones de AC/DC en Sudamérica. La banda mantiene sus conciertos programados en Buenos Aires con entradas agotadas, y todo indica que Young podría participar en los próximos shows, dependiendo de su evolución médica.
AC/DC se encuentra en plena gira mundial tras el lanzamiento de su álbum Power Up, lo que ha intensificado la atención sobre la salud de sus integrantes. En México, la legendaria banda de rock tiene programadas tres presentaciones este mes de abril: los días 7, 11 y 15 en el Estadio GNP Seguros, con gran expectación del público.
Este incidente revive preocupaciones entre los fans, especialmente por antecedentes previos de problemas de salud en miembros de la banda. No obstante, por ahora, la situación de Stevie Young se considera controlada y sin complicaciones mayores.