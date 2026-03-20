Stevie Young es dado de alta tras hospitalización en Buenos Aires; estado de salud es estable

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El guitarrista de AC/DC, Stevie Young, fue dado de alta este viernes tras ser hospitalizado de forma preventiva en Buenos Aires por un malestar físico. Según fuentes cercanas a la banda, se encuentra estable, de buen ánimo y podría regresar al escenario en breve. No se reportan cambios en la agenda del Power Up Tour, que incluye presentaciones en México en abril.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 20/03/2026 03:45 PM.
En Espectáculos y editada el 20/03/2026 03:45 PM.