Chuck Norris: el origen de su nombre real y la historia que forjó su leyenda

...

Tras la confirmación de su muerte, la familia de Chuck Norris reveló un dato poco conocido: su nombre real era Carlos Ray Norris. El ícono del cine de acción, nacido en Oklahoma en 1940, adoptó el nombre 'Chuck' durante su servicio en la Fuerza Aérea en los años 50, donde comenzó su formación en artes marciales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 20/03/2026 04:35 PM.
En Espectáculos y editada el 20/03/2026 04:03 PM.