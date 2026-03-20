Chuck Norris: el origen de su nombre real y la historia que forjó su leyenda

La muerte de Chuck Norris, leyenda del cine de acción y las artes marciales, ha conmovido al mundo entero. Aunque su nombre artístico se volvió sinónimo de fuerza y disciplina, pocos conocían su verdadera identidad: Carlos Ray Norris.
Nacido el 10 de marzo de 1940 en Ryan, Oklahoma, Norris alcanzó la fama internacional bajo el nombre de Chuck, un apodo que adoptó durante su servicio en la Fuerza Aérea de Estados Unidos en la década de 1950. Fue en ese periodo, mientras estaba destinado en Corea del Sur, donde comenzó su formación en artes marciales y forjó el camino que lo llevaría a la gloria.
Un día después de que se reportara su hospitalización en Hawái, su familia confirmó su fallecimiento mediante un comunicado emitido en redes sociales. En el mensaje, sus seres queridos recordaron a Norris no solo como una figura icónica, sino como un hombre de fe, propósito y profundo compromiso con sus seres queridos.
"Para él, no solo eran fans, eran sus amigos", destacó la familia, agradeciendo el apoyo global que recibió a lo largo de su vida. Con el tiempo, 'Chuck Norris' se convirtió en una marca global, pero su nombre de nacimiento, Carlos Ray Norris, permanece como el origen de una historia que trascendió generaciones.