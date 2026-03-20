Desmienten rumor sobre la muerte de Victoria Ruffo: actriz sigue viva

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El fallecimiento de la reconocida actriz mexicana Victoria Ruffo es falso, tras volverse viral un rumor en TikTok. La intérprete, ícono de las telenovelas, continúa activa en redes sociales y su última publicación en Instagram data del 9 de marzo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 20/03/2026 05:40 PM.
En Espectáculos y editada el 20/03/2026 04:51 PM.