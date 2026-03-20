Desmienten rumor sobre la muerte de Victoria Ruffo: actriz sigue viva

El nombre de Victoria Ruffo se colocó este miércoles en tendencia tras difundirse en redes sociales, principalmente en TikTok, un rumor sobre su presunta muerte. Sin embargo, la información es totalmente falsa.
El bulo surgió a partir de un video publicado por la cuenta @jose78893, en el que se afirmó que la actriz habría fallecido en un hospital privado de la Ciudad de México. En el contenido se mencionaba un supuesto deterioro de salud previo, detalles que no tienen fundamento.
Victoria Ruffo, nacida el 31 de mayo de 1962, sigue con vida y mantiene su presencia en redes sociales. Su más reciente publicación en Instagram fue el 9 de marzo, donde compartió una emotiva imagen con un ramo de flores que incluía una fotografía y una carta.
Reconocida por telenovelas como Simplemente María, La madrastra y Corona de lágrimas, Ruffo es considerada una de las figuras más influyentes del melodrama latinoamericano. En una entrevista publicada por MILENIO en junio de 2025, la actriz habló sobre problemas de salud menores, como una tos persistente y dolor de garganta, y mencionó que se realizaría pruebas para detectar alergias.
Ante la propagación del falso rumor, fuentes cercanas a la actriz y sus seguidores han reiterado que no hay ninguna condición grave que ponga en riesgo su vida. Las autoridades sanitarias y medios de comunicación desaconsejan compartir información no verificada, especialmente cuando afecta a figuras públicas.