Yeri Mua cancela gira 2026, incluido concierto en el Auditorio Nacional

La cantante e influencer Yeri Mua canceló de manera sorpresiva su gira musical programada para el segundo trimestre de 2026, que incluía una presentación en el Auditorio Nacional el 19 de abril, así como múltiples conciertos en ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles, San Diego, Nashville y Houston.
Mediante historias en Instagram, la artista compartió lo que calificó como "malas noticias": "Pues al chile, cancelé toda mi gira de México y Estados Unidos, incluyendo el Auditorio Nacional". Aunque no dio detalles específicos, señaló que la decisión se debió a "varias razones", pero prefirió "echarle la culpa al flop, para no enredarnos".
En otro mensaje, Yeri Mua se dirigió a sus seguidores con un tono irónico: "Pobres perras, ya me están bufe y bufe el precio. Pero no se olviden que hay buenas noticias". Entre estos anuncios positivos destacó que se encuentra trabajando en un nuevo disco y en proyectos "no solo musicales". Además, reveló que su madre ahora será su mánager, a quien comparó con Kris Jenner, figura clave en la carrera de las hermanas Kardashian.
La artista también mencionó que "ya casi termina Mercurio retrógrado", en alusión a creencias astrológicas, como parte de su explicación desenfadada. Asimismo, aseguró que habrá reembolsos para quienes ya adquirieron boletos para los conciertos cancelados.
La noticia ha generado reacciones encontradas entre sus seguidores, muchos de los cuales expresaron decepción por la cancelación del evento en el Auditorio Nacional, considerado uno de los escenarios más importantes del país.