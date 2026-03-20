Yeri Mua cancela gira 2026, incluido concierto en el Auditorio Nacional

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La cantante e influencer Yeri Mua anunció la cancelación de toda su gira en México y Estados Unidos, incluyendo su esperado concierto en el Auditorio Nacional programado para abril de 2026. A través de Instagram, explicó que la decisión se debió a 'varias razones', aunque bromeó atribuyéndolo al 'flop'. Prometió reembolsos a los fans y adelantó nuevos proyectos musicales y personales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 20/03/2026 11:10 AM.
En Espectáculos y editada el 20/03/2026 11:04 AM.