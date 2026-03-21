Dave Grohl revela que lleva más de 430 sesiones de terapia tras confesar infidelidad

A finales de 2024, Dave Grohl impactó al mundo no con un nuevo disco ni presentación musical, sino con una revelación íntima: admitió haber sido infiel a su esposa, Jordyn Blum, relación que derivó en el nacimiento de una niña. Desde entonces, el músico ha emprendido un profundo proceso de introspección que lo ha llevado a asistir a terapia seis días a la semana durante 70 semanas consecutivas, lo que suma más de 430 sesiones, según reveló en una reciente entrevista con The Guardian.
"Hice los cálculos el otro día: van más de 430 sesiones", confesó Grohl, quien señaló que aunque en ocasiones componer canciones ha sido suficiente para canalizar sus emociones, llegó a un punto en el que necesitaba "detenerme, reflexionar y reevaluarme". El proceso, describió, ha sido continuo y necesario frente a múltiples factores personales, más allá del escándalo por su infidelidad.
El fundador de Foo Fighters explicó que uno de los aspectos más complejos fue desconectarse de la imagen pública y de lo que los demás esperan de él. "Desconectar esa parte de ti mismo puede ser un ejercicio muy saludable para reflexionar sobre la vida en tu entorno inmediato", afirmó, destacando que durante años estuvo sobreexigido y desconectado de sus emociones.
Pese a las especulaciones, Grohl negó que su crisis personal fuera la causa directa de su infidelidad, pero sí admitió que su falta de conexión consigo mismo lo llevó a perderse. "No estaba conectado conmigo mismo, dejando que mis sentimientos fluyeran de mi cabeza a mi corazón", expresó. Su camino actual, dijo, es de reconstrucción emocional, responsabilidad y autenticidad.