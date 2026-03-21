Dave Grohl revela que lleva más de 430 sesiones de terapia tras confesar infidelidad

...

El músico Dave Grohl ha estado en terapia seis días a la semana durante 70 semanas tras reconocer públicamente una infidelidad que derivó en el nacimiento de una hija fuera del matrimonio. En entrevista con The Guardian, el líder de Foo Fighters aseguró que el proceso terapéutico ha sido clave para reencontrarse consigo mismo y reconstruir su vida personal.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/03/2026 09:21 AM.
En Espectáculos y editada el 21/03/2026 09:36 AM.