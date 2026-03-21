Fobia anuncia gira por México tras su regreso en el Vive Latino

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Tras su emotiva presentación en el Vive Latino, Fobia anunció una breve gira por tres ciudades del país para reafirmar su legado como pilar del rock alternativo mexicano; los boletos estarán disponibles a partir del 24 de marzo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/03/2026 09:20 AM.
En Espectáculos y editada el 21/03/2026 09:34 AM.