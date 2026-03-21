Fobia anuncia gira por México tras su regreso en el Vive Latino

Tras encender la nostalgia en el Vive Latino con una presentación cargada de energía, Fobia anunció el regreso a los escenarios con una breve gira por México. La banda, activa desde finales de los 80, asegura que los próximos conciertos serán memorables y una reafirmación de su lugar como pilar fundamental de la cultura musical nacional.
Las tres fechas confirmadas recorrerán un extenso catálogo de éxitos, en lo que la agrupación describe como una celebración de la hermandad musical que ha definido generaciones. El reencuentro con su público comenzó hace apenas unos días, cuando los acordes de 'Veneno Vil' resonaron en el Estadio GNP Seguros, marcando el fin de un descanso y el inicio de una nueva etapa.
Fobia, formada en la Ciudad de México en 1987, se ha distinguido por su estilo irreverente, letras con humor ácido y una estética visual innovadora. Bajo el liderazgo de Leonardo de Lozanne y Paco Huidobro, la banda logró decodificar la cotidianidad urbana mediante metáforas fantásticas y un sonido experimental que fusiona pop, rock y electrónica.
Los integrantes —Paco, Leo, Elohim, Iñaki y Chá!— regresan con el objetivo de retomar la tradición de grandes espectáculos que los consolidaron como una de las agrupaciones más emblemáticas del rock alternativo en México.