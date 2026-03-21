Muere Nicholas Brendon, actor de 'Buffy la cazavampiros'

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El actor estadounidense Nicholas Brendon, reconocido por su papel de Xander Harris en 'Buffy la cazavampiros', falleció este viernes. Su familia confirmó la noticia y destacó su lucha contra las adicciones y la salud mental, así como su reciente dedicación al arte.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/03/2026 09:32 AM.
En Espectáculos y editada el 21/03/2026 09:35 AM.