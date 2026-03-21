Muere Nicholas Brendon, actor de 'Buffy la cazavampiros'

El actor estadounidense Nicholas Brendon, conocido mundialmente por su papel de Xander Harris en la serie Buffy la cazavampiros, murió este viernes, informó su familia a través de un comunicado. Tenía 53 años.
"La mayoría de la gente conoció a Nicky por su trabajo como actor y por los personajes a los que dio vida", señaló la familia, resaltando que en sus últimos años encontró una nueva pasión: la pintura y el arte.
El comunicado también abordó las dificultades que enfrentó a lo largo de su vida, incluyendo abuso de sustancias y problemas de salud mental. "No era un secreto que Nicholas tuvo dificultades en el pasado", indicaron, añadiendo que en los últimos tiempos estaba tomando medicamentos bajo tratamiento médico y mostraba optimismo sobre su futuro.
Originario de Los Ángeles, nacido el 12 de abril de 1971, Brendon soñaba inicialmente con ser beisbolista profesional, pero una lesión lo apartó de ese camino y lo condujo hacia la actuación. A principios de los 90 tuvo apariciones menores en producciones como Married... with Children y Children of the Corn III: Urban Harvest.
Su gran oportunidad llegó en 1997, cuando fue elegido para interpretar a Xander Harris en Buffy la cazavampiros, papel que lo catapultó a la fama y le abrió puertas en la industria. Años después, entre 2007 y 2014, ganó nuevo reconocimiento por su actuación como Kevin Lynch en la serie Mentes criminales.
Pese a su éxito, Brendon enfrentó varios episodios públicos relacionados con su salud mental y adicciones. En 2015, fue detenido tras un altercado en un hotel de Florida, ocasión en la que reveló que padecía depresión, aunque no estaba tomando medicación en ese momento.
La familia concluyó el comunicado solicitando privacidad para enfrentar el duelo: "Mientras lloramos su pérdida y celebramos la vida de un hombre que vivió con intensidad, imaginación y corazón".