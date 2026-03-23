Alan Ritchson en controversia tras video donde supuestamente agrede a vecino en Nashville

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El actor Alan Ritchson enfrenta una ola de críticas tras la filtración de un video donde aparece en una violenta confrontación con un vecino en Nashville. Aunque se le acusa de agresión, fuentes cercanas aseguran que actuó en defensa propia. Las autoridades investigan el incidente, ocurrido frente a menores, sin que se hayan emitido arrestos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/03/2026 04:09 PM.
En Espectáculos y editada el 23/03/2026 03:51 PM.