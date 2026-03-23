Alan Ritchson en controversia tras video donde supuestamente agrede a vecino en Nashville

El actor estadounidense Alan Ritchson, conocido por su papel protagónico en la serie Reacher de Prime Video, se encuentra en el centro de una polémica tras la filtración de un video en el que aparece en una violenta confrontación con un vecino en su residencia de Nashville, Tennessee.
El incidente, difundido por el portal TMZ, muestra a Ritchson, de 43 años, en un altercado físico con Ronnie Taylor, quien lo acusó de conducir a exceso de velocidad por el vecindario. Según Taylor, la situación escaló cuando el actor lo habría golpeado en repetidas ocasiones y pateado mientras estaba en el suelo.
Lo que ha generado mayor indignación es que los hijos de Ritchson, menores de edad, observaban la pelea desde sus minimotos, usando cascos. Las imágenes han generado reacciones encontradas en redes sociales, donde algunos usuarios condenan la conducta del actor, mientras otros piden esperar los resultados de la investigación antes de emitir juicios.
Fuentes cercanas al intérprete ofrecieron una versión alternativa: aseguran que Taylor se lanzó agresivamente hacia la calle, provocando que Ritchson cayera de su motocicleta, lo que inició el contacto físico. Bajo esta narrativa, el actor habría actuado en defensa propia.
Las autoridades de Nashville confirmaron que mantienen una investigación abierta. Aunque Taylor exhibe hematomas faciales significativos, no se han realizado arrestos. Por su parte, Ritchson presentó cortes menores y una lesión en la mano, atribuidos a la caída inicial.
El equipo legal del actor aún no ha emitido una declaración formal sobre la posibilidad de cargos por agresión. Mientras tanto, el caso ha reavivado el debate sobre el uso de la fuerza física, la responsabilidad pública de las celebridades y la exposición de menores a situaciones de violencia.
Alan Ritchson, además de su carrera actoral en producciones como Smallville, Titans, Blue Mountain State y las películas de Las Tortugas Ninja, es reconocido por su activismo en temas de salud mental, tras revelar públicamente su diagnóstico de trastorno bipolar. Está casado con Catherine Ritchson y tienen tres hijos.