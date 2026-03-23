Céline Dion prepara su esperado regreso a los escenarios con conciertos en París en 2026

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La cantante canadiense Céline Dion planea retomar su carrera musical con una serie de conciertos en el Paris La Défense Arena en otoño de 2026, tras su batalla contra el Síndrome de la Persona Rígida. La campaña publicitaria en París y rumores confirmados por Variety avivan la expectativa mundial.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/03/2026 12:57 PM.
En Espectáculos y editada el 24/03/2026 10:18 AM.