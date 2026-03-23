Céline Dion prepara su esperado regreso a los escenarios con conciertos en París en 2026

La icónica cantante canadiense Céline Dion se prepara para un histórico regreso a los escenarios con una serie de conciertos programados en París para el otoño de 2026, según informó el periódico francocanadiense La Presse y confirmó Variety. Los espectáculos tendrían lugar en el Paris La Défense Arena, recinto de 40,000 asientos adquirido recientemente por Live Nation, donde artistas como Taylor Swift y los Rolling Stones han ofrecido presentaciones.
La noticia, aún sin confirmación oficial por parte de la artista o su equipo, ha sido respaldada por una intensa campaña publicitaria en la capital francesa: cerca de 250 vallas con títulos de sus éxitos como “Pour que tu m’aimes encore”, “Power of Love” y “S’il Suffisait d’Aimer” han aparecido en puntos estratégicos de París, alimentando la expectativa entre sus seguidores.
Estos conciertos estaban originalmente planeados para 2020 como parte de su Courage World Tour, pero fueron pospuestos primero por la pandemia y luego por la grave enfermedad que aqueja a Dion. En 2022, fue diagnosticada con el Síndrome de la Persona Rígida (SPS), una rara enfermedad neurológica autoinmune que afecta severamente la movilidad muscular y la función vocal. En declaraciones a Rolling Stone en 2024, la artista reveló que se somete a terapias físicas, atléticas y vocales cinco días a la semana para recuperar su capacidad escénica.
Su reaparición más emotiva tras la enfermedad fue en julio de 2024, durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, donde interpretó “Hymne à L’amour” con la Torre Eiffel como telón de fondo. Posteriormente, volvió a actuar en el desfile de moda 1001 Seasons de Elie Saab en Arabia Saudita, interpretando “The Power of Love” e “I’m Alive”.
El documental I Am: Céline Dion, estrenado en 2024, mostró en detalle su lucha contra la enfermedad, mientras que su reciente participación en un especial de M6 sobre su colaboración con Jean-Jacques Goldman reafirmó su compromiso creativo. Si se confirman los conciertos, será su primera gira en solitario desde la primavera de 2020, cuando ofreció su último gran espectáculo en Nueva York.
Los intentos de retomar la Courage World Tour en 2023 y 2024 fueron cancelados por razones de salud. Asimismo, sus representantes desmintieron el año pasado su participación en el Festival de Eurovisión 2025, celebrado en Suiza, país donde ganó el certamen en 1988 con “Ne Partez Pas Sans Moi”.
El regreso de Céline Dion a París no solo simboliza un triunfo personal, sino también un momento histórico para sus millones de fans alrededor del mundo, que aguardan con emoción su reaparición en uno de los escenarios más grandes de Europa.