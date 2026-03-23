Chappell Roan rompe el silencio tras polémica con hija de Jorginho: 'No odio a los niños'

La cantante pop Chappell Roan rompió el silencio este martes tras verse envuelta en una polémica internacional luego de que el futbolista Jorginho, jugador del Flamengo, denunciara que su hija fue maltratada por elementos de seguridad de la artista durante un encuentro casual en Río de Janeiro.
Mediante historias publicadas en Instagram, Roan aclaró que no solicitó a ningún guardia de seguridad intervenir con la madre y la niña, quienes —según ella— no se acercaron directamente a su persona ni representaban amenaza alguna. "Yo no pedí al guardia de seguridad que hablara con esta madre y esta niña. Ellas no se acercaron a mí. No estaban haciendo nada", escribió.
La intérprete de éxitos como "Good Luck, Babe!" enfatizó que no odia a sus fans, mucho menos a los niños, y expresó su pesar por lo ocurrido. "Es injusto que la seguridad simplemente asuma que alguien no tiene buenas intenciones cuando no hay ninguna razón para creerlo, porque no tomaron ninguna acción", agregó, señalando que el personal implicado no formaba parte de su equipo oficial.
El caso cobró relevancia tras la reacción del alcalde de Río de Janeiro, quien anunció a través de redes sociales que vetaría a Chappell Roan del festival Todo Mundo mientras él esté al frente de la ciudad. En su mensaje, incluso comparó a la cantante con Shakira, a quien calificó como ejemplo de trato amable hacia los seguidores.
Hasta el momento, no se ha emitido una declaración formal por parte de la organización del evento o del equipo logístico que apoyó el paso de Roan por Brasil. La polémica continúa generando debate en redes sociales sobre los protocolos de seguridad y el acceso de menores a figuras públicas en espacios abiertos.