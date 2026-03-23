Chappell Roan rompe el silencio tras polémica con hija de Jorginho: 'No odio a los niños'

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La cantante estadounidense Chappell Roan respondió a las acusaciones tras el incidente con la hija del futbolista Jorginho en Río de Janeiro, asegurando que no tuvo participación en el accionar de su seguridad y lamentó el trato recibido por la menor.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/03/2026 08:55 AM.
En Espectáculos y editada el 23/03/2026 08:52 AM.