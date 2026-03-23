Chiquis Rivera halla esperanza en caso de Anahí y afirma: “Sí se puede”

Durante la promoción de la segunda temporada de su serie Chiquis Sin Filtro, la cantante Chiquis Rivera compartió en una entrevista exclusiva con Infobae México su profunda reflexión sobre la maternidad y cómo historias como la de Anahí le han devuelto la esperanza de convertirse en madre.
A sus 40 años, Chiquis admitió que aún no ha logrado concebir, pero aseguró que mantiene viva la fe. Durante la entrevista, realizada el 20 de marzo en la Ciudad de México, la artista reveló que por mucho tiempo temió que un embarazo pusiera fin a su carrera: "Por mucho tiempo yo pensé: 'Ah, si me embarazo, ya mi carrera se terminó'. Y yo voy viendo que no, hay mujeres que son mamás".
Chiquis explicó que esta creencia surgió de mitos arraigados en la industria del espectáculo, pero que ejemplos cercanos y públicos le han permitido cuestionar esos miedos. En particular, destacó el caso de Anahí, exintegrante de RBD, quien tras un año de intentos fallidos descubrió un desajuste hormonal en la tiroides. Con tratamiento adecuado, logró concebir de forma natural al mes siguiente.
"Vi a mi mamá, pero no sé por qué yo tenía tanto miedo. Yo creo que porque viví tantas cosas difíciles, pero como mujeres como Anahí, la veo y digo: 'Está guapísima, está feliz, sus bebés'. Yo sé que sí se puede y tengo mucha fe", expresó Chiquis.
La cantante también mencionó haber hablado recientemente con una mujer que se embarazó a los 48 años, lo que reforzó su optimismo: "Dije: 'Okey, todo bien'. O sea, sí se puede. Nomás tengo que relajarme".
Anahí, quien es madre de dos hijos —Emiliano y Manuel— junto al político Manuel Velasco, ha sido enfática al aclarar que sus dificultades para concebir no fueron consecuencia de su pasado con anorexia, sino por un problema tiroideo no diagnosticado. Su testimonio ha tenido un impacto significativo, al visibilizar la importancia del diagnóstico médico oportuno.
Chiquis Rivera subrayó que historias como estas están transformando el discurso en torno a la maternidad en la farándula. "El miedo y la presión social persisten, pero cada historia compartida abre una puerta", concluyó, reafirmando su fe en que algún día podrá cumplir su sueño de ser madre.