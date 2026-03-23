Detienen a presunto creador de Roblox en EE.UU. por posesión de material ilegal con menores

Las autoridades estadounidenses detuvieron a Jamie Borne, un creador independiente vinculado a la plataforma Roblox, por posesión de material ilegal relacionado con menores. El arresto tuvo lugar en Nueva Orleans tras un registro en su domicilio, realizado mientras cumplía libertad condicional por un caso previo de asalto agravado con arma de fuego.
De acuerdo con la Oficina de la Fiscal General de Louisiana, encabezada por Liz Murrill, durante el operativo se hallaron dispositivos electrónicos que contenían contenido prohibido. La Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional (HSI) y la Policía Estatal de Louisiana obtuvieron una orden judicial para profundizar la investigación.
En el interrogatorio, Borne se identificó como "programador de Roblox", lo que generó alarma inmediata debido al alto número de menores que utilizan la plataforma. Sin embargo, un portavoz de Roblox Corporation aclaró que el detenido nunca fue empleado ni desarrollador oficial de la compañía, sino un creador independiente que utilizaba herramientas de la plataforma para generar contenido bajo el modelo de Contenido Generado por el Usuario (UGC).
El caso ha reactivado el debate sobre la seguridad en plataformas digitales dirigidas a niños. Aunque no se ha planteado retirar Roblox del mercado, autoridades de varios países analizan reforzar los mecanismos de protección para usuarios menores de edad. La compañía ha sido puesta bajo escrutinio por su sistema de moderación y supervisión del contenido generado por terceros.