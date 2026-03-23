Detienen a presunto creador de Roblox en EE.UU. por posesión de material ilegal con menores

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Jamie Borne, creador independiente vinculado a Roblox, fue detenido en Nueva Orleans por posesión de material ilegal relacionado con menores. Aunque se identificó como programador de la plataforma, Roblox Corporation aclaró que no era empleado ni desarrollador oficial.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/03/2026 09:20 AM.
En Espectáculos y editada el 23/03/2026 09:07 AM.