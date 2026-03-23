Fallece Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans, a los 43 años tras batalla contra el cáncer

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Leonid Radvinsky, empresario ucraniano-estadounidense y accionista mayoritario de OnlyFans, murió a los 43 años tras una larga lucha contra el cáncer. Su fallecimiento fue confirmado por sus colaboradores; hasta ahora no hay declaraciones de figuras mexicanas en la plataforma.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/03/2026 09:10 AM.
En Espectáculos y editada el 23/03/2026 09:01 AM.