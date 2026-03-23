Fallece Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans, a los 43 años tras batalla contra el cáncer

La mañana de este lunes 23 de marzo se confirmó el fallecimiento de Leonid Radvinsky, empresario ucraniano-estadounidense y principal accionista de la plataforma OnlyFans. Tenía 43 años y murió tras una prolongada batalla contra el cáncer, según informaron sus colaboradores a través de un comunicado oficial.
Radvinsky, quien adquirió Fenix International Limited —empresa matriz de OnlyFans— en 2018, fue clave en la transformación y explosivo crecimiento de la plataforma, especialmente durante la pandemia de Covid-19. Bajo su liderazgo, OnlyFans se consolidó como un modelo de suscripción directa entre creadores de contenido y usuarios, convirtiéndose en una de las plataformas digitales más influyentes del mundo.
Aunque el sitio fue fundado originalmente en 2016 por el británico Tim Stokely, fue durante la gestión de Radvinsky que alcanzó una expansión global sin precedentes. Pese a su bajo perfil público, su impacto en la industria tecnológica y del entretenimiento fue significativo.
Además de su papel en OnlyFans, Radvinsky fundó en 2009 un fondo de capital de riesgo enfocado en startups tecnológicas. Hasta su muerte, mantenía una fortuna estimada en 4.7 billones de dólares, según Forbes, lo que lo colocaba en el puesto 873 del ranking mundial de multimillonarios en marzo de 2026.
Hasta el momento, no se han reportado cambios en la estructura directiva de la empresa. Tampoco se ha emitido pronunciamiento por parte de creadoras mexicanas destacadas en la plataforma, como Celia Lora, Karely Ruiz, Yeri Mua, Yanet García o Lizbeth Rodríguez.
La compañía se encuentra evaluando movimientos estratégicos, incluyendo la posible venta de una participación mayoritaria, según informes previos. El legado de Radvinsky perdurará en el ecosistema digital que ayudó a transformar.