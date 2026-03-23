Gabriel Soto responde al reto de Poncho de Nigris: 'A nadie le tenemos miedo'

Luego de que Poncho de Nigris lanzara un reto público buscando enfrentar a figuras consolidadas del espectáculo, Gabriel Soto respondió con contundencia: "Con quien sea, nos aventamos el tiro… No, hombre, a nadie le tenemos miedo. Esa palabra no existe en el vocabulario", declaró durante un evento deportivo, alimentando la creciente expectativa sobre un posible combate entre ambos.
El origen del debate se remonta a declaraciones del regiomontano, quien expresó su interés en medirse con personalidades de alto perfil como Adrián Di Monte, David Zepeda o Gabriel Soto, con el objetivo de elevar el impacto de su proyecto de peleas entre celebridades. "Quiero a alguien más famoso", afirmó De Nigris, posicionando su propuesta como uno de los temas más comentados en redes sociales y medios de entretenimiento.
La mención directa de Soto, reconocido por su carrera en telenovelas y su presencia mediática, detonó una ola de especulación entre sus seguidores. Aunque aún no hay confirmación oficial de un enfrentamiento, la respuesta del actor ha intensificado la narrativa de un posible duelo que podría trascender el ámbito deportivo y convertirse en un evento de alcance nacional.
En plataformas digitales, usuarios se han dividido entre quienes apoyan la idea como un espectáculo innovador y quienes cuestionan los riesgos físicos y la profesionalización de estos eventos. No obstante, la interacción indirecta entre ambas figuras mantiene el tema en tendencia, mientras el proyecto de Poncho de Nigris gana fuerza como una de las propuestas más disruptivas del entretenimiento mexicano en 2026.
Hasta el momento, ninguna de las partes ha anunciado fechas, reglas ni promotores oficiales. Sin embargo, la expectativa continúa creciendo, y cada declaración aviva el interés del público por saber si este combate, aún en el aire, finalmente se concretará.