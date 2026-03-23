Gabriel Soto responde al reto de Poncho de Nigris: 'A nadie le tenemos miedo'

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Tras ser mencionado por Poncho de Nigris como posible rival en un combate de exhibición, Gabriel Soto afirmó que no le teme a ningún enfrentamiento, avivando la especulación sobre un posible duelo que podría convertirse en un fenómeno mediático.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/03/2026 12:25 PM.
En Espectáculos y editada el 23/03/2026 12:20 PM.