Heidy Infante revela que su abuela huyó de amenazas de muerte de Lupita Torrentera

La nieta del legendario actor y cantante Pedro Infante, Heidy Infante, reveló detalles escalofriantes sobre un oscuro capítulo familiar: su abuela materna, Isabel Navarro, tuvo que huir y vivir escondida tras recibir amenazas de muerte por parte de Lupita Torrentera, una figura cercana al entorno del ídolo mexicano.
En una entrevista concedida a Gustavo Adolfo Infante, Heidy detalló que Isabel Navarro, a pesar de tener una carrera profesional, se vio obligada a trabajar como mesera en un café de chinos y hasta atender baños en la Tesorería para mantener a su familia y mantenerse fuera del alcance de Torrentera. "No creo que en este momento pueda suceder algo así, pero en aquellos tiempos, como no había cómo decirlo o manifestarlo, mi abuelita huyó", afirmó.
La situación afectó también a Heidy, quien aseguró que en su juventud tuvo que vivir escondida. "Nos teníamos que esconder, y hablo por mí porque yo también me tuve que esconder ya más grande", confesó, destacando que esta experiencia le permitió conocer diversos rincones de México, aunque bajo circunstancias de miedo y precariedad.
Heidy describió a Lupita Torrentera como una persona "reactiva", sin abundar en los motivos del conflicto, pero dejando entrever la intensidad del enfrentamiento familiar que marcó generaciones. El relato pone en evidencia tensiones poco conocidas en torno a la legendaria figura de Pedro Infante y su círculo más íntimo.
Hasta el momento, no ha habido declaraciones oficiales de otras partes involucradas. El caso resurge ahora como parte de las revelaciones de la familia Infante, que sigue generando interés público por su legado y sus secretos.