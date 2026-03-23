Heidy Infante revela que su abuela huyó de amenazas de muerte de Lupita Torrentera

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La nieta del ídolo Pedro Infante, Heidy Infante, reveló en una entrevista que su abuela, Isabel Navarro, tuvo que huir y esconderse tras recibir amenazas de muerte de Lupita Torrentera, a quien describió como una persona 'reactiva'. La familia vivió en la clandestinidad, trabajando en condiciones precarias para mantenerse alejada del peligro.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/03/2026 10:30 AM.
En Espectáculos y editada el 23/03/2026 10:23 AM.