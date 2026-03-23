Jessica Biel, molesta por difusión del video del arresto de Justin Timberlake: 'No está contenta'

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Jessica Biel expresó su descontento por la publicación del video de la detención de su esposo, Justin Timberlake, por conducir bajo los efectos del alcohol en 2024, aunque mantiene su apoyo. La actriz considera el episodio 'estresante' y prefiere dejarlo atrás, según fuentes cercanas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/03/2026 12:30 PM.
En Espectáculos y editada el 23/03/2026 12:22 PM.