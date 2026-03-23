Jessica Biel, molesta por difusión del video del arresto de Justin Timberlake: 'No está contenta'

La actriz Jessica Biel no está satisfecha con la difusión del video de la cámara corporal que registró el arresto de su esposo, Justin Timberlake, por conducir bajo los efectos del alcohol en junio de 2024. Aunque mantiene su respaldo al cantante, una fuente cercana reveló a People que Biel "no está contenta con la renovada atención" que el caso ha generado.
El material, publicado el 20 de marzo de 2026 por el Departamento de Policía del Condado de Suffolk, muestra en detalle la detención del intérprete en Sag Harbor, Nueva York. Desde entonces, la familia ha enfrentado un nuevo escrutinio público. "Hay una razón por la que se opusieron a la publicación de las imágenes", indicó la fuente, añadiendo que Biel, de 44 años, considera el episodio "estresante y preferiría dejarlo atrás".
El video, que Timberlake intentó bloquear legalmente argumentando que su difusión causaría "un daño grave e irreparable" a su reputación, revela momentos incómodos durante su detención. En uno de ellos, el cantante bromea sobre su raza en el formulario policial y, al enterarse de que pasaría la noche detenido, exclama: "Ustedes son salvajes, hombre". También se negó a realizarse una prueba química, alegando que lo trataban "como si fuera un criminal".
Timberlake, de 45 años, fue arrestado el 18 de junio de 2024 tras salir del American Hotel and Restaurant. Inicialmente acusado de manejo en estado de ebriedad, aceptó un cargo menor en septiembre del mismo año. Su abogado, Edward Burke Jr., sostuvo que el artista "no estaba intoxicado". Durante la detención, Timberlake explicó a los oficiales que solo había tomado un martini y que seguía a sus amigos, entre ellos Estee Stanley y Bryan Furst.
A pesar del malestar de Biel, la fuente aseguró que ella sigue apoyando a su esposo. "Ha habido momentos desafiantes últimamente y ella está enfocada en seguir adelante", señaló. "Es más feliz cuando puede concentrarse en la vida familiar, junto con su trabajo cuando elige asumir proyectos". No obstante, también dejó claro que Biel "no tiene miedo de expresar cuando está decepcionada con ciertas decisiones. Este fue uno de esos momentos".
La pareja, casada desde 2012, es madre de dos hijos: Silas, de 11 años, y Phineas, de 6. En medio del revuelo mediático, ambos buscan retomar la normalidad y proteger la privacidad de su familia.