Kelly Osbourne rompe su compromiso con Sid Wilson tras siete meses: esto sabemos

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Kelly Osbourne y Sid Wilson han decidido cancelar su compromiso, apenas siete meses después de la propuesta en el último concierto de Black Sabbath, en medio del duelo por la muerte de Ozzy Osbourne y una etapa personal compleja para la hija del músico.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/03/2026 10:50 AM.
En Espectáculos y editada el 23/03/2026 10:50 AM.