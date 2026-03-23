Kelly Osbourne rompe su compromiso con Sid Wilson tras siete meses: esto sabemos

La cantante y personalidad televisiva Kelly Osbourne ha puesto fin a su compromiso con el DJ de Slipknot, Sid Wilson, apenas siete meses después de que él le propusiera matrimonio durante el último concierto de Black Sabbath en Birmingham, en julio de 2025. La ruptura ocurre en un momento profundamente difícil para Kelly, quien enfrenta simultáneamente el duelo por la reciente muerte de su padre, Ozzy Osbourne, y los desafíos de una separación tras más de dos décadas de relación cercana con Wilson.
Según fuentes cercanas citadas por el Daily Mail, la pareja "ha decidido cancelar su compromiso" de manera discreta, sin hacer declaraciones públicas formales. Aunque la propuesta fue un momento emotivo y simbólico —realizada entre bastidores frente a la familia Osbourne, incluidos Sharon y Jack Osbourne—, fuentes indican que la relación ya atravesaba dificultades desde antes.
"Kelly ha pasado por un mes difícil", reveló una fuente al medio británico, destacando que la artista ha tenido que lidiar con la pérdida de su padre y el fin de su compromiso al mismo tiempo. A pesar de los esfuerzos por mantener la relación por el bienestar de su hijo Sidney, de tres años, ambos decidieron separarse.
Kelly y Sid se conocieron hace 27 años durante el Ozzfest, festival fundado por la familia Osbourne, y su amistad evolucionó lentamente hacia una relación romántica que se hizo pública en 2022, año en que dieron la bienvenida a su hijo. Desde entonces, construyeron una vida juntos en Iowa, lejos de los reflectores.
La separación llega en un contexto sensible para Kelly, quien recientemente ha sido objeto de críticas en redes sociales sobre su apariencia física tras la muerte de su padre. En una publicación reciente, la artista expresó sentirse "en uno de los momentos más difíciles" de su vida y denunció la falta de empatía por parte del público.
Actualmente, Kelly se enfoca en su bienestar emocional, su sobriedad y su rol como madre, mientras atraviesa este proceso de duelo y cambio personal. Hasta el momento, ni ella ni Sid Wilson han emitido un comunicado oficial conjunto sobre el fin de su compromiso.