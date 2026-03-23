Abuchean a Marisela en el Palenque de Mexicali tras supuestos fallos técnicos y falta de audio

La intérprete de baladas Marisela fue abucheada durante su presentación en el Palenque de Mexicali el pasado sábado 21 de marzo, generando indignación entre los asistentes y posicionándose como tendencia nacional en redes sociales.
Varios videos difundidos en plataformas como TikTok y Twitter muestran a la cantante quejándose en el escenario por fallas en el apuntador y problemas de audio, lo que habría impedido que su voz se escuchara con claridad. Pese a sus intentos por continuar, Marisela abandonó el escenario antes de tiempo, según indicaron testigos por una combinación de dificultades técnicas y limitaciones de horario.
Fuera del recinto, un creador de contenido conocido como 'No me digas Mexicali' entrevistó a asistentes, quienes expresaron su molestia: "Se pasó de lanza, no cantó", "Ya no canta, solo las coristas" y "Llegó una hora tarde y no se oía", fueron algunas de las reacciones más comunes.
Ante la ola de críticas, el equipo de trabajo de la artista publicó un comunicado en sus redes sociales oficiales: "Marisela desea expresar su profundo agradecimiento al público de Mexicali por su presencia, cariño y apoyo incondicional. Lamenta que, debido a situaciones técnicas completamente ajenas a ella y a su equipo, el público no haya podido disfrutar plenamente del espectáculo".
El mensaje asegura que la cantante dio su mejor esfuerzo pese a las condiciones adversas, aunque no se detallaron las causas específicas de los fallos. La polémica ha dividido opiniones: mientras algunos fanáticos defienden su profesionalismo, otros señalan que este no es el primer incidente similar en sus presentaciones recientes.
Conocida como la 'Dama de Hierro', Marisela aún no se ha pronunciado personalmente sobre el caso. Tiene programadas varias fechas en Estados Unidos durante abril, donde se espera aclare el panorama ante su audiencia internacional.