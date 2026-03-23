Abuchean a Marisela en el Palenque de Mexicali tras supuestos fallos técnicos y falta de audio

...

La cantante Marisela fue abucheada durante su presentación en el Palenque de Mexicali, donde asistentes denunciaron que no cantó debido a problemas técnicos. Su equipo emitió un comunicado explicando que fallas ajenas a su producción afectaron el show, pero las críticas en redes sociales se multiplicaron.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/03/2026 11:20 AM.
En Espectáculos y editada el 23/03/2026 11:12 AM.