Martha Figueroa revela cómo comenzó su amistad con Pati Chapoy antes de la ruptura definitiva

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En una entrevista con René Franco, Martha Figueroa contó los inicios de su relación con Pati Chapoy durante sus años en 'Siempre en Domingo' y el programa 'El mundo del espectáculo', antecedente de 'Ventaneando', cuando ambas compartían una estrecha amistad que años después se fracturó tras conflictos en TV Azteca.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/03/2026 09:50 AM.
En Espectáculos y editada el 23/03/2026 09:24 AM.