Martha Figueroa revela cómo comenzó su amistad con Pati Chapoy antes de la ruptura definitiva

Durante años se mantuvo en el más absoluto silencio, pero ahora Martha Figueroa decidió hablar. En una reciente aparición en el programa La Taquilla, conducido por René Franco, la comunicadora reveló cómo se forjó su amistad con Pati Chapoy, antes de que ambas se convirtieran en figuras centrales —y luego rivales— del espectáculo mexicano.
La historia comienza en la era dorada de Siempre en Domingo, el icónico programa de Raúl Velasco que sirvió de trampolín para múltiples talentos de la televisión mexicana. En ese entorno, tanto Figueroa como Chapoy iniciaron sus trayectorias en distintas áreas del medio, pero fue cuando Chapoy lanzó El mundo del espectáculo —considerado el antecedente directo de Ventaneando— que sus caminos se cruzaron de manera definitiva.
"Éramos muy cercanas, nos teníamos mucho cariño", confesó Figueroa durante la entrevista. "Trabajábamos juntas, compartíamos mucho tiempo fuera del set, incluso nuestras familias se conocían". Aquella cercanía profesional y personal marcó el inicio de una alianza que, años después, se convertiría en una de las rupturas más comentadas en la farándula nacional.
Ambas formaron parte del equipo fundador de Ventaneando en 1996, junto con Pedro Sola y Juan José Origel, consolidándose como voces influyentes en el periodismo de espectáculos. Sin embargo, con el paso del tiempo, las diferencias con Chapoy —a quien muchos han calificado como la "Reina de los espectáculos"— derivaron en salidas conflictivas del programa.
Figueroa y Origel abandonaron el vespertino tras diversos roces con la conductora, episodios que aún resuenan en la memoria del público. Aunque durante años guardaron silencio, ahora Figueroa abre una ventana al pasado, mostrando que detrás de la enemistad hubo una verdadera amistad, hoy completamente rota. "Hoy ya ni nos podemos ver", admitió con nostalgia.
La reaparición del tema coincide con el reciente fallecimiento de Daniel Bisogno, lo que ha reavivado el interés por la historia de Ventaneando y sus figuras más emblemáticas. Mientras Pedro Sola continúa al frente del programa tras más de tres décadas, las relaciones entre sus excompañeros siguen siendo un capítulo abierto en la televisión mexicana.