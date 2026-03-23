Revelan primer tráiler y fecha de estreno de la versión live action de 'Moana'

Disney ha desvelado el primer tráiler oficial de la esperada versión live action de Moana, confirmando su estreno mundial para el 10 de julio de 2026 en cines. El anuncio, acompañado de imágenes inéditas, ha generado gran expectación entre los fans de la cinta animada original, cuya historia de aventura, identidad y conexión con la tradición oceánica conquistó al público global.
Las grabaciones del filme comenzaron en el verano de 2024 y se han desarrollado principalmente en Oahu, Hawái, y en el estado de Georgia, Estados Unidos. Durante el rodaje, ya circularon fotografías filtradas del set que mostraban canoas tradicionales y aldeas costeras construidas especialmente para la producción, anticipando el alto nivel de detalle en la recreación del entorno polinesio.
El papel protagónico será interpretado por Catherine Laga‘aia, una joven actriz australiana de 17 años con raíces samoanas, en su primer gran papel en la industria cinematográfica. Su elección ha sido celebrada por su autenticidad cultural y presencia escénica, elementos clave para la representación fiel del personaje original.
Uno de los aspectos más destacados del tráiler es la transformación física de Dwayne "La Roca" Johnson, quien retoma su papel como el semidiós Maui. A diferencia de la versión animada, donde solo prestó su voz, en esta adaptación lo interpreta en carne y hueso, utilizando una peluca, un traje especial y efectos visuales para replicar su imponente figura y sus icónicos tatuajes animados.
El elenco también incluye a John Tui como el jefe Tui, padre de Moana; Frankie Adams como Sina, su madre; y Rena Owen en el papel de la abuela Tala, figura espiritual clave en la travesía de la protagonista.
La dirección está a cargo de Thomas Kail, reconocido por su trabajo en el fenómeno teatral Hamilton en Broadway, lo que sugiere un enfoque musical y narrativo de alto nivel. Además, Lin-Manuel Miranda regresa para supervisar la banda sonora, asegurando la inclusión de éxitos como How Far I’ll Go y You’re Welcome, que marcaron la original.
Con esta nueva entrega, Disney continúa fortaleciendo su estrategia de adaptaciones live action de sus clásicos animados, apostando por la autenticidad cultural, efectos visuales avanzados y talento emergente. La versión realista de Moana promete ser uno de los estrenos más importantes del verano 2026.