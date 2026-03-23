Revelan primer tráiler y fecha de estreno de la versión live action de 'Moana'

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Disney dio a conocer el primer avance oficial de la adaptación realista de 'Moana', que llegará a los cines el 10 de julio de 2026. El filme, filmado en Hawái y Georgia, cuenta con Catherine Laga‘aia como protagonista y Dwayne Johnson interpretando físicamente a Maui.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/03/2026 04:05 PM.
En Espectáculos y editada el 23/03/2026 04:01 PM.