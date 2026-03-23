Muere Carrie Anne Fleming, actriz de 'iZombie' y 'Supernatural'

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La actriz canadiense Carrie Anne Fleming, conocida por sus papeles en series de terror como 'iZombie' y 'Supernatural', falleció a los 51 años en Sidney, Columbia Británica. Según reportes, su muerte se debió a complicaciones por cáncer de mama, informó su colega Jim Beaver.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/03/2026 09:35 AM.
En Espectáculos y editada el 23/03/2026 09:11 AM.