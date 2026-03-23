Muere Carrie Anne Fleming, actriz de 'iZombie' y 'Supernatural'

El mundo del cine y la televisión de terror despide a una de sus figuras emblemáticas: la actriz canadiense Carrie Anne Fleming falleció el pasado 26 de febrero en Sidney, Columbia Británica, a los 51 años. La noticia ha conmocionado al medio artístico, especialmente a sus compañeros de reparto en series como iZombie y Supernatural.
Según declaraciones del actor Jim Beaver, quien compartió escenas con ella en Supernatural, Fleming murió debido a complicaciones derivadas del cáncer de mama que le fue diagnosticado previamente. Aunque aún no se ha emitido un comunicado oficial sobre la causa exacta del fallecimiento, fuentes cercanas a la familia y colegas del medio coinciden en que la enfermedad fue un factor determinante.
Nacida el 16 de agosto de 1974 en Digby, Nueva Escocia, Carrie Anne Fleming inició su formación artística en teatro en instituciones de Victoria, Columbia Británica, como el Kaleidoscope Theatre y la Kidco Theatre Dance Company. Su debut en pantalla llegó con pequeños papeles en la película Happy Gilmore de Adam Sandler y en la serie Viper.
En 2005, su carrera tomó un giro decisivo al interpretar a Jenifer en el episodio homónimo de la antología Masters of Horror, dirigido por Dario Argento. Su actuación como una mujer con tendencias caníbales le valió reconocimiento dentro del género de terror. A partir de entonces, participó en producciones como The Tooth Fairy y Bloodsuckers.
Entre sus papeles más recordados destacan su participación recurrente en Supernatural como Karen Singer, esposa del personaje interpretado por Jim Beaver, y su aparición en iZombie, serie de la cadena CW que consolidó su presencia en el universo televisivo del terror y la fantasía.
La industria del entretenimiento y sus seguidores han comenzado a rendirle homenaje en redes sociales, recordando su talento, presencia escénica y dedicación al género que la adoptó como una de sus intérpretes más singulares.