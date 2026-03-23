Muere Sam Kieth, co-creador de 'The Sandman' y creador de 'The Maxx'

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El mundo del cómic lamenta la muerte de Sam Kieth, artista estadounidense conocido por co-crear 'The Sandman' junto a Neil Gaiman y por ser el creador de 'The Maxx'. Falleció a los 63 años debido a demencia por cuerpos de Lewy.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/03/2026 09:39 AM.
En Espectáculos y editada el 23/03/2026 09:22 AM.