Muere Sam Kieth, co-creador de 'The Sandman' y creador de 'The Maxx'

El reconocido dibujante y escritor de cómics estadounidense Sam Kieth falleció a los 63 años, confirmó su amigo y colaborador Scott Dunbier a través del medio especializado Bleeding Cool. Kieth, co-creador de la mítica serie The Sandman junto a Neil Gaiman e innovador autor de The Maxx, murió tras padecer demencia por cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa que lo obligó a retirarse anticipadamente del mundo del cómic.
Nacido el 11 de enero de 1963, Kieth comenzó su carrera a los 17 años y rápidamente destacó por su estilo visual único y narrativas profundas. Su trabajo inicial incluyó contribuciones clave en títulos de Marvel Comics, como Wolverine en Marvel Comics Presents y una memorable etapa en Hulk en 1993.
Su mayor legado se consolidó en los años 90: como ilustrador de los primeros cinco números de The Sandman, publicados por DC Comics, sentó las bases visuales de una de las sagas más influyentes en la historia del cómic moderno. Aunque Neil Gaiman fue el guionista principal, la estética inicial de Kieth marcó un antes y un después en la atmósfera onírica de la obra.
Además, creó The Maxx, una serie publicada por Image Comics que exploraba temas como la realidad, la identidad y el trauma psicológico. La serie fue adaptada con éxito al programa animado Liquid Television de MTV, alcanzando fama internacional y convirtiéndose en un referente del cómic alternativo.
La comunidad editorial y artística ha expresado su pesar por la pérdida. Desde IDW Publishing, donde trabajó en ediciones especiales, señalaron: "Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de Sam Kieth. Su arte era crudo, original y completamente inconfundible. Su influencia trascenderá generaciones".
Aunque no se han revelado detalles sobre sus servicios funerarios, colegas y fans alrededor del mundo han rendido homenaje a su trayectoria innovadora y su impacto duradero en la industria del cómic.