Natalia Jiménez restringe comentarios tras polémica por uso de ambulancia en fiesta

La cantante española Natalia Jiménez se convirtió en centro de polémica en redes sociales tras difundir un video en el que utiliza una ambulancia privada para trasladarse desde la Ciudad de México hacia Huamantla, Tlaxcala, con sirena encendida, con motivo de asistir a la fiesta de cumpleaños del cantante Carlos Rivera. La artista, quien participó previamente en el festival Vive Latino, justificó el traslado por el intenso tráfico, pero su decisión desató una ola de críticas por considerar inapropiado el uso de un vehículo de emergencia para fines personales.
Ante la creciente ola de señalamientos, Jiménez decidió restringir los comentarios en sus publicaciones de Instagram, medida interpretada como un intento de contener las críticas. Sin embargo, la conversación continuó ampliamente en otras plataformas, especialmente en X (antes Twitter), donde usuarios cuestionaron no solo la acción, sino también la normalización de privilegios que vulneran normas éticas y sociales.
En los videos compartidos, se observa a la cantante riendo mientras la unidad avanza entre el congestionamiento vial con sirenas activadas. Aunque se trata de una ambulancia privada, muchos internautas destacaron que el uso de señales de emergencia está regulado y debe reservarse exclusivamente para situaciones médicas urgentes, independientemente del tipo de servicio.
Hasta el momento, no se ha emitido ninguna declaración oficial por parte de la artista ni se ha confirmado si la empresa de servicios médicos involucrada podría enfrentar sanciones. No obstante, la discusión sigue vigente en redes, donde se exige mayor responsabilidad pública de figuras influyentes.