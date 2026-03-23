Natalia Jiménez restringe comentarios tras polémica por uso de ambulancia en fiesta

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La cantante Natalia Jiménez limitó los comentarios en sus redes sociales tras volverse tendencia por usar una ambulancia privada para trasladarse a la fiesta de Carlos Rivera, lo que generó fuertes críticas sobre el uso inapropiado de vehículos de emergencia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/03/2026 03:27 PM.
En Espectáculos y editada el 23/03/2026 03:21 PM.