Pablo Montero sufre accidente vehicular antes de presentación en 'Perfume de Gardenia'

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El actor y cantante Pablo Montero se vio involucrado en un accidente automovilístico afuera del Teatro San Rafael en la Ciudad de México, minutos antes de su presentación en 'Perfume de Gardenia'. Aunque el artista aseguró que el incidente fue menor y que no tuvo responsabilidad, reporteros confirmaron que una mujer fue atendida por paramédicos. El chofer del intérprete se hizo cargo del arreglo en el lugar.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/03/2026 12:15 PM.
En Espectáculos y editada el 23/03/2026 12:10 PM.