Pablo Montero sufre accidente vehicular antes de presentación en 'Perfume de Gardenia'

El actor y cantante mexicano Pablo Montero sufrió un accidente vehicular este viernes afuera del Teatro San Rafael, en la Ciudad de México, momentos antes de presentarse en la nueva temporada de la obra Perfume de Gardenia.
Según declaraciones del propio Montero a los medios, el percance no tuvo mayores consecuencias y fue resuelto por su chofer con la conductora del otro vehículo involucrado. El artista aseguró que no se quedó en el lugar porque debía ingresar al recinto para prepararse antes de la función.
"Fue un roce, nada grave. Mi chofer se encargó de todo", afirmó Montero, quien negó estar bajo los efectos del alcohol al momento del incidente. Sin embargo, reporteros en el lugar revelaron que una ambulancia y paramédicos atendieron a la mujer que conducía el otro automóvil, información que tomó por sorpresa al intérprete.
Hasta el momento, no se ha identificado a la conductora afectada, ni se ha detallado el acuerdo al que se llegó entre las partes. Tampoco se ha emitido un reporte oficial por autoridades viales.
La nueva temporada de Perfume de Gardenia arrancó este fin de semana con Marjorie de Sousa como protagonista, tras la salida de Aracely Arámbula. La puesta en escena cuenta con música en vivo a cargo de La Única Internacional Sonora Santanera y se presenta los viernes, sábados y domingos a las 18:00 y 21:15 horas en el centro de la Ciudad de México.